05.02.2017 10:02:13

Bu yıl sevgililerin tercihi elmas takılar

Bu yıl sevgililer gününde elmas takılar revaçta.

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Bu yıl sevgililer gününde elmas takılar revaçta.Her yıl moda olan sevgililer gününde tektaş pırlanta modası, bu yıl yerini elmas takılara bıraktı. Geçtiğimiz yıllarda sevgililer gününde sevdiklerine tektaş pırlanta ve kolye hediye alanlar veya evlilik teklifi yapmak isteyenler, bu yıl tercihini elmas yüzük, küpe, kolyeden yana kullanıyor. Bursa kapalı çarşıda sevgililer günü öncesi alışveriş yapmak isteyenler, fiyatları 700 lira ile 20 bin lira arasında değişen elmas küpe, yüzük, kolye, bilekli ve setlere büyük rağbet gösteriyor.20 yıl öncesine kadar moda olan ve tahtını pırlantaya kaptıran elmas, bu yıl vatandaşların eskiye rağbet göstermesiyle eski ihtişamlı günlerine kavuştu. Kuyumcu vitrinlerini süsleyen elmas takılar, sevgilisine hediye almak isteyenler tarafından rağbet görüyor.Yaklaşan sevgililer günü öncesi Bursa Kapalı Çarşı hareketlenmeye başladı. Sevgilisine evlenme teklifi yapacaklar tek taş yüzükleri tercih ederken, eşine sevgililer günü hediyesi almak isteyenler ise elmas ve pırlanta takıları tercih ediyor.Altındaki yükseliş sebebiyle durgunluk yaşanan kapalı çarşıda sevgililer günü öncesi hareketliğin başlamasıyla yüzler gülmeye başladı. Kuyumcular ise sevgililer günü öncesi hediye alacakları güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları konusunda uyardı.