15.02.2017 10:41:11

Bu uygulama çok tartışılacak! Mülteciler uyum sağlasın diye...

İsveç'in Gothenburg şehrinde mültecilerin ülkeye uyum sürecinin hızlanması için bir deve parkı kuruluyor.

İsveç, mültecilerin ülkeye adaptasyonunu kolaylaştırmak için çok tartışılacak bir uygulamaya gitmeyi hazırlanıyor. İsveçli yetkililer, ülkenin en büyük ikinci şehri olan Gothenburg'da bir deve parkı kurulacağını açıkladı.

İsveç basınında yer alan haberlere göre, şehrin kuzey doğusunda mültecilerin yoğun olarak yaşadığı Angered bölgesinde kurulacak deve parkıyla, hem mülteciler için iş olanakları yaratılması hem de onların İsveç toplumuna uyumunu kolaylaştırması hedefleniyor.

Girişimin arkasındaki isimlerden biri olan Geze Nagy, konuyla ilgili olarak Ortadoğu ve Somali'den gelen birçok mültecinin develer hakkında kaydadeğer bilgi sahibi olduğunu ve bunu parkta kullanabileceğini belirtti.

Parkın turistler içinde önemli destinasyonlardan biri olacağını söyleyen Nagy, "Turizm, park için en önemli gelir kaynağı olacak. Hem İsveç'te hem de yurtdışında develere oldukça fazla ilgi var. Japonya ve Çin de dahil olmak üzere dünyanın birçok farklı ülkesinden ziyaretçiler bekliyoruz'' dedi.

Öte yandan Deve Parkı kararı, yerel yöneticiler başta olmak üzere birçok gazeteci, siyaseetçi ve iş adamı tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Eski milletvekili Vert Karlssom, kararın 'aptalca' olduğunu söyledi ve 'bu bir şaka olmalı' ifadelerini kullandı.

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