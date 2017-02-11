11.02.2017 20:09:32

Bu ülkede tek odalı daire 950 bin TL

Norveç'te son bir yıl içerisinde konut fiyatlarının yüzde 13 civarında arttı.

Bir Yılda Yüzde 13 Arttı! Oslo'da Tek Oda Daire 950 Bin TL 3 saat önce

Norveç'te son bir yıl içerisinde konut fiyatlarının yüzde 13 civarında arttığı belirtilirken, ülkenin başkenti Oslo'da tek oda dairenin fiyatı 950 bin TL. Fiyat artışının sebebi konut yetersizliği.



Dünyanın en zengin ülkeleri sıralamasında uzun yıllardır ilk üçte yer alan Norveç'te son bir yıl içerisinde konut fiyatlarının yüzde 13 civarında arttığı belirtilirken, ülkenin başkenti Oslo'da daire fiyatlarının yanına yaklaşılmıyor.

79 METREKARE TEK ODA 950 BİN TL

Oslo merkezde banyosu ve mutfağı içinde 79 metrekare tek oda bir daire 2,175 milyon Norveç kronuna (950 bin TL) satılıyor. Ülke genelinde son bir yıl içerisinde konut fiyatlarında ortalama yüzde 13'lük bir artış kaydedilirken, Oslo'da bu artış yüzde 23 seviyelerine ulaştı.

REKOR DAİRENİN METREKARESİ 12.800 BİN TL

Oslo'nun en pahalı semti Frogner'de konut fiyatlarının metrekaresi ortalama 87 bin Norveç Kronu civarında (37 bin TL) olurken, rekor kıran bir dairenin metrekare fiyatı 114 bin Norveç Kronu (12.800 TL) oldu.

YETERLİ SAYIDA KONUT YOK

Konut fiyatlarının artmasının nedenleri arasında, 2000'li yılların başından bu yana petrol endüstrisinde çalışmak için yurtdışından çok kişinin gelmesi, ihtiyaca cevap verecek sayıda konut inşa edilmemesi, iş piyasasında kalifiye eleman sıkıntısı yaşanması nedeniyle ücretlerdeki artış ve düşük faizin rol oynadığı belirtiliyor.

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