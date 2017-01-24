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Bu tuz tansiyon yapmıyor
24.01.2017 01:58:53

Bu tuz tansiyon yapmıyor

Uşak'ta aktariye işiyle uğraşan Rıza Ölmez bir çok beslenme uzmanın kullanılmasını tavsiye ettiği Himalaya Tuzu hakkında bilgiler verdi.

Uşak'ta aktariye işiyle uğraşan Rıza Ölmez bir çok beslenme uzmanın kullanılmasını tavsiye ettiği Himalaya Tuzu hakkında bilgiler verdi.

Tuzun iri taneli alınıp kullanım esnasında öğütülmesini isteyen Ölmez; " Himalaya Tuzu Tansiyon yapmaz, tansiyonu yükseltemez ayrıca tansiyona bağlı ödem problemi ya da kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı oluşan ödem problemlerini de giderme özelliği vardır" dedi.

Himalaya tuzunun en doğal şartlarda oluşan bir tuz olduğu bilgisini veren Ölmezi; " Bunun yanında Çankırı tuzu da doğal şartlarda oluşuyor ama Himalaya tuzunun mineral seviyesi Çankırı tuzuna göre daha yüksek. Buna bağlı olarak vücudu besleyici değeri daha iyi. Bunun yanında tansiyon yapmaz, tansiyonu yükseltemez diğer kimyasal tuzlar gibi. Ayrıca tansiyona bağlı ödem problemi ya da kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı oluşan ödem problemlerini de giderme özelliği var ve ödem yapmama özelliği var. Bununla ilgili daha bir sürü teferruat var ama en belirgin özelliği bunlar." dedi

"HAYATINIZDA TUZ GEREKTİREN HER ŞEYDE KULLANABİLİRSİNİZ"

Ölmez Himalaya tuzunun çeşitleri hakkında şunları söyledi; "Banyo suyunun yani küvet suyunun içerisine konulan bir de ayaktaki mantarları yada oluşan ağrıları alan cinsleri var bunlar renk renk değişiyor, pembe, beyaz , mavi ve pembe ağırlıklı olarak beyazla karıştırılmış. Bizim tabi konumuz esasında gıda olduğu için Himalaya tuzunu nerelerde kullanabiliriz derseniz, hayatınızda tuz gerektiren her şeyde kullanabilirsiniz. Mesela normal tuzu kullandığınız et yemeklerine göre Himalaya tuzunu daha az kullanırsınız ama daha lezzetli olur, balıklarda aynı şekilde daha lezzetli olur. Yani sadece vücudu beslemekle kalmaz damak tadınıza da ek bir lezzet oluşturmuş olursunuz. Salatanızda kullanabilirsiniz."

"DEĞİRMENLERİNDE ÖĞÜTEREK ANLIK KULLANILMALI"

Ölmez Himalaya Tuzu'nun kullanımı hakkında da şu tavsiyelerde bulundu; "Himalaya Tuzu'nu kullanmanız için değirmenleri var, öğütülmüş olarak satılanları da var ama ben öğütülmüş tuza biraz mesafeli bakıyorum çünkü içeriğinde ne olduğunu tam bilemezsiniz malum piyasa şartları, O yüzden öğütülmemişini alıp kendi değirmenlerinde öğüterek anlık kullanımlarda daha faydalı olacağına inanıyorum. Himalaya tuzunun saklama koşullarına da değineyim çünkü bu da önemli direk ışık almayan ve nem ortamında bulunmayan alanlarda saklarsanız bu buzdolabı değil mutfak dolaplarıdır daha doğrusu buralarda saklarsanız Himalaya' nın ömrünü uzatırsınız aynı zamanda erime oluşmadığı için içindeki mineral sayısını da azaltmamış olursunuz."

Himalaya tuzu, adından da anlaşılabileceği gibi Himalaya Dağları içerisinde bulunan bir tuz türüdür. Himalayalar'ın güney kısmında, Pakistan sınırları içerisinde yer alan Kherva bölgesindeki madenlerde üretilen Himalaya tuzu, dünyada sadece bu madenlerden çıkarılabilmektedir. Dünya'daki tek kaynağın burada bulunuyor olması, Himalaya tuzunun üretildiği ülke olan Pakistan'ın dış ticaretinde önemli bir etkiye sahip olmasını sağlamıştır.

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