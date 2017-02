17.02.2017 19:23:45

'Bu sistem Türkiye'yi bütünüyle daha ileriye götürecek'

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili, "Bu sistem, bütünüyle Türkiye'yi daha ileriye götürecek, vesayeti kaldırıp, istikrarı sağlayacak bir sistemdir. 16 Nisan'da bu oylanacak" dedi.Gemlik Belediyesinin Birlik Vakfı Gemlik Temsilciliği ve Uludağ Üniversitesi Adalet Topluluğunun organizesiyle "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu konferans düzenlendi. Konferansa TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, U.Ü. Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Karlık ve Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevcut sistemi, sürücü adaylı arabaya benzeten Şentop, "Sürücü koltukta oturmuş direksiyonda gibi görünüyor, ancak sağda oturan yönetiyor. Biz 2002'den bu yana yaptığımız hamlelerle sağda oturanı attık. Çünkü Türkiye'de aday sürücü hep devre dışı bırakılmıştı. 15 Temmuz'da da bunun bir örneğini gördük. Arabanın sağına oturup, direksiyondakini yönlendirmek istediler. Halkımızla birlikte bunları bir kez daha arabadan aşağıya attık. Biz bu vesayetçi anlayışı yok etmek için mücadele veriyoruz. Bu sistem, bütünüyle Türkiye'yi daha ileriye götürecek, vesayeti kaldırıp, istikrarı sağlayacak bir sistemdir. 16 Nisan'da bu oylanacak" dedi.Türkiye'nin demokrasi ile imtihanı konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunan Şentop, 1971 darbesi sonrasında güvenoyu almaya zorlanan Nihat Erim hükümetleri dönemi ile 28 Şubat darbesi sonrasında REFAHYOL hükümetine yönelik baskıları hatırlattı. "Vesayetin devamına dur diyeceğiz" diyen Şentop, "Parlamento ve hükümet seçimi iki turlu olacak. Artık hükümeti de halk seçecek. Şu an Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lider, AK Parti gibi güçlü kadrolar yönetimdeler. Ancak bu parlamenter sistemde her zaman istikrar çıkmıyor. 71-80 ve 97 darbeleri ve koalisyon dönemleri bunu doğruluyor. 3,5 yılda 4 hükümet değişmiş bir ülkeyiz. İş yapılamaz hale gelinen dönemlerdir bunlar. Artık 5 yıl boyunca halkın seçeceği hükümet görev yapacak. İstikrar budur. Sistem bundan sonra da güçlü lideri, güçlü kadroları baki kılacak" diye konuştu.18 maddelik değişecek anayasa maddelerini tek tek değerlendiren Şentop, dışarıdan bakan atama konusunda da önemli örnekler verdi. Şentop, "Numan Kurtulmuş, milletvekili değilken başbakan yardımcısı oldu. Bursa milletvekilimiz Efkan Ala milletvekili değilken, İçişleri Bakanlığı yaptı. 59 ülkede başkanlık sistemi uygulanıyor. Biz her birini detaylı inceledik. Türkiye'ye özgü cumhurbaşkanlığı sistemini, ülkemizin ve milletimizin geleceğini dikkate alarak belirledik" açıklamasında bulundu.Bombalı suikast sonucu öldürülen Gazeteci Uğur Mumcu'nun, "Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaz" sözüne atıfta bulunarak konuşmasına devam eden Şentop, şunları söyledi:"Tartışırken fikir ayrılıkları olsa bile bilgi sahibi olmalıyız. Bilgi eksik ve yanlış olmasın. Türkiye'ye özgü bir anayasa hazırlanıyor. Federasyon yok. Üniter başkanlık modeli var. Yasama yürütme ve yargı erkleri Osmanlı döneminde de tek merkezdeydi. Federasyon iddialarının aslı ve temeli yoktur. Hükümet bu değişiklikle birlikte sandıktan çıkacak. Sistemin en büyük farkı budur."(Hurşit Topal/İHA)