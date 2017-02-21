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Bu pasta Avrupa şampiyonu oldu
21.02.2017 14:21:27

Bu pasta Avrupa şampiyonu oldu

İstanbul'da bu yıl 15.'si düzenlenen ve 25 ülkeden bin 201 yarışmacının 80 ayrı kategoride katıldığı Uluslararası Gastronomi Festivalinde Şef Metin Ta

İstanbul'da bu yıl 15.'si düzenlenen ve 25 ülkeden bin 201 yarışmacının 80 ayrı kategoride katıldığı Uluslararası Gastronomi Festivalinde Şef Metin Taşkın'ın pastası birinci seçildi.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Gastronomi Festivalini birçok ülkeden yabancı gazeteci takip ederken, dernek başkanları,öğrenciler, öğretmenler ve aşçılar ürünlerini jüriye beğendirmek için yarıştı. 25 ülkeden bin 201 yarışmacı arasında Avrupa Şampiyonluğuna, Şef Metin Taşkın'ın eseri layık görüldü. Taşkın'ın çalışması İstanbul'un ünlü Salı Pazarını tema olarak kullandı.

"DETAYLARA DİKKAT ETTİK"

Şef Metin Taşçı, şampiyon pastayı ortaya çıkarırken başarının detaylarda gizli olduğunu belirterek, "Benim tek amacım vardı; o da Bursa'nın adını dünyaya duyurmak. Bunun için çok çalıştım. Resim yapmasını ve sanatı çok seven birisiyim, başarının sırrı belki de burada saklı.Ürünü ortaya çıkarmamız 1 ay sürdü ama ondan öncesinden de konsepti belirlemek için hazırlık aşamamız da oldu. Tamamen doğal ve yenilebilir malzemeden, içinde çok fazla detayın olduğu bir pasta yaptım. Bir pazar yerini ele aldım. İsmi de 'Salı pazarı' oldu. Burada, en ince ayrıntı dikkat ettim. Gerçek bir pazarda ne varsa çalışmanın içine koydum. Farklı simalar, pazar tezgahları, ürünler, yöresel kıyafetli insanlar; hepsi en ince ayrıntısıyla düşünülerek ortaya çıktı. Her bir karakterin birbirinde farklı olmasına özen gösterdim. Bu da bize başarıyı getirdi" diye konuştu. Taşçı, içinde minyatür figürlerin yer aldığı pastanın ölçülerinin 75x75 santim ebatında olduğunu, şampiyonadaki seçici kurulun en ufak ayrıntıya bile dikkat ettiğini dile getirdi.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl yapılan organizasyonda ikinci olduklarını dile getiren Ali Genç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki şubelerinde sergilenen ve müşterileri vasıtasıyla sosyal medyada paylaşılan şampiyon pastayı şehir dışından dahi görmeye gelenler olduğunu ifade etti.

(Burak Türker / İHA)
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