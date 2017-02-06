07.02.2017 00:47:01

'Bu modelde bölünme olursa PKK'nın 'evet' demesi gerekir'

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, 'Bu modelde bölünme olursa PKK'nın 'evet' demesi gerekir' dedi...

Ajanslarda yer alan habere göre; AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, bazı kesimlerin başkanlık sisteminin ülkeyi bölmeye yönelik sözler söylediğini belirterek, "Ülke bölünecekse bu sisteme Kandil niye 'hayır' diyor? Ülke bölünmesin diyenler de 'hayır' diyor. Eğer bu modelde bölünme olursa PKK'nın 'evet' demesi gerekir" diye konuştu.

Birlik Vakfı Antalya Şubesi tarafından düzenlenen 'Yeni Türkiye ve Yeni Hükümet Modeli' konulu konferansta konuşan Kuzu, Türkiye'nin tartışacağı bir numaralı gündem konusunun başkanlık sistemi olduğunu, çünkü bu konunun ülke geleceği büyük önem taşıdığını söyledi.

Başkanılık sistemi denildiğine insanın aklına çok değişik çağrışımların gelebileceğini vurgulayan Kuzu, "Başkanlık modeliyle ilgili Kemal bey konuşuyor ve öyle laflar ediyorlar ki o laflara hakikaten cevap vermek gerekir mi? Gerekmez çünkü cevap verecek bir tablo olduğunu görmüyoruz. 'Diktatörlük gelir' diyorlar, 'Tek adam gelir' diyorlar, 'Cumhuriyet kalkar' diyorlar, 'Laiklik elden gider' diyorlar. Bir yığın buna benzer bizim işimizi zorlaştıran, havayı bulandıran ve hepimizi rahatsız eden bir takım tespitlerde bulunuyorlar" diye konuştu.

Bugünkü Türkiye modelinde en büyük sıkıntılardan birinin koalisyon olduğunun altını çizen Kuzu, başkanlık sistemi ile koalisyon dönemlerini ortadan kalkacağını belirtti.

ÇİLLER-DEMİREL ÖRNEĞİ

Mevcut sistemde iki başlılığın söz konusu olduğunu da anlatan Kuzu, "Biri başbakan biri cumhurbaşkanıdır. İki kişinin olduğu yerde ister istemez sıkıntılar da olabiliyor. Farklı veya aynı partilerden olması da yetmez. Tansu Çiller ile Süleyman Demirel en güzel örnek. Demirel, Çiller'e 'Kızım' diye başbakanlığı teslim etti sonra bir kavga, kızı ziyaretine gidince de, camdan aşağı atıyordu, zor kurtardılar" dedi.

Başkanılık sisteminin gelmesi durumunda ülkenin bölüneceğini düşünenler olduğunu belirten Kuzu, sözlerine şöyle devam etti: "Rahmetli Türkeş de savunuyordu, 'Tek çözüm başkanlık sistemidir' diyordu. Özal savundu, Yazıcıoğlu savundu, Demirel savundu. Hep bunları ülke bölünsün diye mi savundular. Ülke bölünecek ise bu sisteme Kandil niye 'hayır' diyor. Efendim ülke bölünmesin diyenlerde 'hayır' diyor. Nasıl oluyor bu, HDP de 'hayır' diyor bir taraftan değerli kardeşlerim. Kimler 'hayır' diyor ona dikkat etmek gerekir. Eğer bu modelde bölünme olursa PKK'nın 'evet' demesi gerekir bir açıdan. Böyle bir şeyin olmadığını bildiği için 'hayır' kampanyasını erken dönemde başlattılar ve devam ediyorlar."

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