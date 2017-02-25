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Bu köyde insanlar '6 parmaklı' doğuyor
26.02.2017 11:20:19

Bu köyde insanlar '6 parmaklı' doğuyor

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Derbent köyü, halk arasında '6 parmak' olarak bilinen genetik rahatsızlık nedeniyle el veya ayak parmakları fazla ya da yapışık insanlarıyla dikkati çekiyor- Bazı köylülerin yapışık parmaklı olduğu ve operasyonla ellerinin düzeltildiği köyde, 10 hanede 50 kişinin 6'şar parmağı bulunuyor- Hem elinde hem de ayağında 6 parmak bulunan Düzbel: 'Bu durum hayat

CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Derbent köyü, halk arasında "6 parmak" olarak bilinen genetik rahatsızlık nedeniyle el veya ayak parmakları fazla ya da yapışık insanlarıyla dikkati çekiyor.

Bazı köylülerin yapışık parmaklı, bazılarının da 6 parmaklı olduğu köyden hastaneye başvuranların operasyonla el ve ayakları düzeltilmiş. Bazı kişiler ise utandıkları için bu durumu gizlemeyi tercih ediyor. Bu durumda olanlar, bir yere gittiklerinde ellerini ceplerinden çıkarmaktan çekiniyor. Çocukların ayak parmaklarının yapışık olması nedeniyle ayakkabı giyememekten yakındığı köydeki 10 hanede yaşayan 50 kişinin 6'şar parmağı bulunuyor.

Derbent köyünün muhtarı Recep Avcı, 10 hanede 6 parmaklı vatandaşların olduğunu, bu hastalığın bir kişiden geldiğini düşündüklerini belirterek, "41 yaşındayım. Ben kendimi bildim bileli bu 6 parmaklı insanlar vardı. Doktora gidip ameliyat olanlar var. Şu ana kadar bir çare bulamadılar. Sıkıntılı bir durum." diye konuştu.

Bayat Belediye Başkanı Kadir Üçer de Derbent'in ilçeye bağlı en büyük köy olduğunu bildirdi.

Köyde genetik olarak el ve ayaklarında 6'şar parmak olan vatandaşların yaşadığını anlatan Üçer, "Yoğunlukla inşaatta çalışırlar. Derbent'in bir bu kadar da dışarıda nüfusu var." dedi.

- "Ağır yük kaldıramıyoruz"

Köylülerden Ali İhsan Düzbel, hem eli hem de ayağında 6 parmak olduğunu dile getirerek, "Bu anne ve babalarımızdan gelen bir durum. Oğlumda da var. Baba tarafım hep böyleydi. Bu durum hayatımızda zorluklara neden oluyor. Örneğin ağır yük kaldıramıyoruz. Ben ve oğlum çobanlık yapıyoruz. Devlet büyüklerimizden bize sahip çıkmasını, iş vermelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalık"

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saliha Handan Yıldız, Derbent'teki bazı köylülerde görülen ortopedik bozukluğun, günlük hayatı olumsuz etkileyen bir durum olduğunu aktardı.

Rahatsızlığı olanların ortopedi ve plastik cerrahi kliniklerinde tedavilerinin yapılabildiğine işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"2003 yılında köyde yapılan çalışmalarda, hastalardan alınan kan örneklerinden 'HOXD13' genindeki mutasyon belirlenmiştir. Üniversitemizin bu konuda yayınları var. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir hastalık. Şu an kaç vaka olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Derbent'te gördüğümüz vakalar, 'sinpolidaktili' dediğimiz genetik geçiş gösteren bir rahatsızlık. Köyde nesiller boyu etkilenmiş 200'ün üzerinde birey olduğu belirtilmektedir. Bir kısım hastamızın ortopedi ve travmatoloji uzmanlarımızca ameliyat edilmesinden sonra yaşam kalitesinde belirgin bir artış oldu. Operasyondan sonra fizik tedavi süreçleri devam ediyor."

Doç. Dr. Yıldız, genetik bir rahatsızlık olduğundan dolayı köy içi ve akraba arasında yapılan evliliklerin de bu vakaların artmasında etkili olduğunu vurguladı.


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