04.02.2017 14:06:42

Bu kış da termal çorapları tercih ettik

Eskişehir'deki vatandaşlar, dondurucu soğukların yaşandığı bu kış mevsiminde de ayaklarını daha sıcak tutması için termal çorapları tercih etti.

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Eskişehir'deki vatandaşlar, dondurucu soğukların yaşandığı bu kış mevsiminde de ayaklarını daha sıcak tutması için termal çorapları tercih etti.Mevsim şartlarından dolayı hava sıcaklıklarının eksi değerlerde seyretmesi bazı problemlerini de beraberinde getiriyor. Soğuk havalar vatandaşlara adeta sıcak günleri özlettiriyor. Bu havalar da beraberinde üşümeye karşı bazı tedbirleri beraberinde gerektiriyor. İnsanların vücudunun çok önemli bir uzvu olan ayakları soğuktan korumak için bir tercihi de termal çoraplar oluyor. Eskişehir'in İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan bir çorap ve çamaşır mağazasında satış danışmanlığı yapan Elvan Sımır, termal çorapların ayak sağlığı ve sıcaklığı açısından önemine değindi. Sımır, "Termal çoraplar daha çok tercih ediliyor. Özellikle bu kış çok yoğun geçtiği için daha çok satıyoruz. Ayakları sıcak tutuyor. Dokusuyla nefes aldırıyor. Yün, elestan ve naylon karışımından üretilebiliyor. Kış mevsimlerinde yoğun bir satış oluyor. Talep artıyor. Bu mevsimde normal çoraplardan daha fazla tercih ediliyor" dedi."Termal çoraplar terletme yapmıyor"Kaliteli termal çorapların doğru bir şekilde kullanıldığı takdirde terletme yapmayacağını kaydeden Sımır şu ifadelere yer verdi:"Kaliteli termal çoraplar terletme yapmıyor. İçerideki sıcağı muhafaza ediyor. Ayakların üşümesini engelliyor. Dağcılar ve bazı spor branşlarıyla ilgilenenler için dört mevsimde kullanılabiliyor. Onun dışında sıcak mevsimlerde pek tercih edilmiyor. Termal çorap birazcık daha kalın ve dokusu daha yoğun oluyor. Diğer çorapların dokusu biraz daha yumuşak oluyor. Genelde kısa termal çorap modelleri 5 ile 12 TL arası fiyatlarla müşteriye sunuluyor. Kalite standartlarına göre fiyatlarda değişme olabiliyor."