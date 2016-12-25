25.12.2016 18:57:28

Bu kazayı burnu kanamadan atlattı

Bursa-Ankara karayolu üzerindeki kazada sürücü araçtan burnu kanamadan çıktı.

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Bursa-Ankara karayolu üzerindeki kazada sürücü araçtan burnu kanamadan çıktı.Kaza, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Zeynel T. yönetimindeki 06 DB 0843 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak karayolunun orta refüjüne çıkarak aydınlatma direğini devirdi. Hızı kesilmeyen otomobil yaklaşık 50 metre savrularak ancak durabildi. Önlerinde seyir halinde olan otomobilin kaza yaptığı gören İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri (KOM), sürücüye yardım etti. Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtulan sürücü kısa süreli şok yaşadı.Sürücü, kaza yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kısa süre karayolu üzerinde güvenlik önlemi alan KOM ekipleri, görevlerini trafik ekiplerine teslim etti.