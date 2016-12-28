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Bu illerde eğitime kar engeli
28.12.2016 23:49:59

Bu illerde eğitime kar engeli

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bu illerde okullar 1 gün süreyle tatil edildi

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bu illerde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 29 Aralık 2016 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

ESKİŞEHİR'DE EĞİTİME ARA

Eskişehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle, ulaşımda yaşanan aksaklıklara meydan vermemek için ilimiz genelinde tedbir amaçlı olarak eğitime 29 Aralık Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Bu kapsamda kamuda çalışan engelli ve hamile personel de 1 gün süreyle izinli sayılacaktır" denildi

AFYONKARAHİSAR'DA OKULLAR 1 GÜN SÜREYLE TATİL EDİLDİ

Öte yandan, Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamada yarın ilk ve orta dereceli okulların kent genelinde 1 gün tatil edildiği duyuruldu.

Kar yağışının yoğun bir şekilde devam ettiği kentte polis, jandarma, 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin alarma durumunda olduğu bildirildi.

DENİZLİ'DE 8 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 ilçede okullar yarın tatil edildi.

Denizli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan ve akşam saatlerinde etkisin arttıran kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerin taşımalı eğitimi ile bazı mahallerde okulların 29 Aralık 2016 Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, Çameli ilçesinde taşımalı eğitim, Babadağ, Güney ilçeleri, Serinhisar Kocapınar Mahallesi, Buldan merkez ve Yenice dışındaki okullar ile taşımalı servisler, Pamukkale ilçesine bağlı Akcapinar, Uzunpinar, Gözler, Güzelpınar, Akdere, Belenardiç Mahallelerindeki okullar, Acıpayam'da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ile Çardak Söğüt Mahallesi ve taşıma yoluyla eğitim gören öğrencilere bir gün tatil edildiği duyuruldu.

UŞAK'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Uşak'ta Çarşamba gündüz başlayan ve etkili yağan kar nedeni ile okullarda eğitim ve öğretimlere bir gün ara verildi.

Uşak Valiliği tarafından alınan karara göre; "Etkili olan kar yağışı dolayısıyla Uşak İl Merkezi ve İlçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim veren okullarda 29.12.2016 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel 29.12.2016 Perşembe günü 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır." Denildi.

ISPARTA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Öğleden sonra başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi, Yalvaç, Eğirdir, Sütçüler, Aksu, Gelendost, Şarkikaraağaç ilçelerinde ve bağlı köylerde eğiteme 1 gün ara verildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Çarıkçı da, yoğun kar yağışı nedeniyle üniversitede öğretime 1 gün ara verildiğini, hamile ve engelli personelin de izinli sayıldığını açıkladı.

Öte yandan, kar yağışıyla birlikte valilik önündeki meydanda toplanan gençlerde kartopu savaşı yaparak karın keyfini çıkardı. Bir yandan da belediye ekipleri kentte kar küreme çalışması yaptı.

KARAMAN'DA OKULLAR PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR TATİL

Karaman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 2 Ocak 2017 Pazartesi gününe kadar ara verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili olarak Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun yağış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelindeki tüm okulların iki gün daha tatil edildiği belirtildi.

KULA'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Manisa'nın Kula ilçesinde, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.

Kula Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle resmi taşımalı eğitime tabi öğrencilere Birleştirilmiş sınıflı okullar (9 mahallede bulunan birleştirilmiş sınıflı okullar), Encekler mahallesi ve Çarıkballı mahallesinde bulunan okulların 1 gün tatil edildiği belirtildi. Ayrıca İlçe merkezinde ise okullar eğitimlere devam edileceği belirtildi. Manisa'nın Selendi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.

Selendi ilçesinde bugün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı gelen öğrenciler için bir gün okullar tatil edildi. Kaymakamlık kararıyla tatil edilen okullarda eğitim gören 1275 taşımalı öğrenci ile birleştirilmiş sınıflı ilkokullardaki öğrenciler için 29 Aralık Perşembe günü okullar 1 günlük tatil edildi. Kar yağışının devam etmesi durumunda ilçe merkezindeki okulların da tatil edilebileceği bildirildi.

KÜTAHYA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Tavşanlı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "29 Aralık 2016 Perşembe günü Tavşanlı ilçemizde ilk ve orta öğretim okullarımız yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilmiştir" denildi.
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