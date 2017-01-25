26.01.2017 10:05:07

Bu güvercinin fiyatı servet değerinde

Bursa'da hayvanseverler tarafından yapılan ihalede, güvercinler servet değerinde satışa sunuldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bursa'da hayvanseverler tarafından yapılan ihalede, güvercinler servet değerinde satışa sunuldu.Karacabey Kanarya ve Güvercin Severler Derneği'nde yapılan güvercin ihalesinde 'Karakuyruk Mardin' cinsi bir çift kuş 18 bin liraya satıldı. 20 bin liradan satışa sunulan güvercini pazarlıklar sonucu 2 bin lira indirimle alan vatandaş, çocukluğundan beri güvercinlerin arasında olduğunu ve bu cins kuşların Türkiye'de sadece Cavit Çetin'de bulunduğunu söyledi.Öte yandan kuşların yetiştiricisi olan Karacabey Kanarya ve Güvercin Severler Derneği Başkan Yardımcısı Cavit Çetin, "Taklacı kuşlar sınıfından olan bu güvercinleri eşsiz yapan özellikle her yeri beyazken kuyruğunun siyah olmasıdır. "Mardin" dediğimiz taklacı kuşların içerisinde bu renklere sahip başka bir kuş olmadığı için bu kadar değerli. Elimde 6 çift daha var. Onlarla özel olarak ilgileniyorum. Türkiye'de de başka kimsede yok" dedi.