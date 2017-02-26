27.02.2017 11:26:24

Bu görüntüler Gediz'e yakışmıyor

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Köpenez köyünün çıkışına rastgele dökülen çöp ve hafriyat atıkları, çevre kirliliğine yol açıyor.

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Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Köpenez köyünün çıkışına rastgele dökülen çöp ve hafriyat atıkları, çevre kirliliğine yol açıyor.Yol kenarlarına kimler tarafından döküldüğü bilinmeyen molozlar ve çöpler çevrede oturan vatandaşların tepkisine neden oluyor. Evsel atıklarının atıldığı yol kenarının durumu görenler kahroluyor.Çevre sakinleri yol boyuna çöp atanlara tepki gösterirken, bu kişilerin tespit edilip gerekli idari cezalara çarptırılmalarını istedi.Bilinçsiz ve duyarsız vatandaşların çöplüğe ya da atık sahasına götürmesi gereken malzemeleri yol kenarına dökmesi ile bölgede çevre kirliliğinin yaşandığını ifade eden vatandaşlar, "Yol kenarına atılan veya dökülen çöpler arasında naylon poşetler, inşaat molozları gibi birçok atık bulunuyor. Yol kenarında çevre kirliliğinin yanı sıra görüntü kirliliği de oluşuyor" dediler. (YD-EFE)