27.12.2016 16:35:55

BÜ'den 'Acil Sağlık Hizmetleri ve Paramedik' konulu panel

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) tarafından 'Acil Sağlık Hizmetleri ve Paramedik' konulu bir panel gerçekleştirildi.

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Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) tarafından "Acil Sağlık Hizmetleri ve Paramedik" konulu bir panel gerçekleştirildi.Panelin oturum başkanlığını yapan SHMYO Müdürü Doç. Dr. İbrahim Tümen, Paramediklerin hasta üzerinde yapılması gereken tüm işleri yerine getirebildiğini söyledi. Kaza, yangın, doğal afet gibi durumlarda ilk müdahalenin önemine vurgu yapan Tümen, "Paramediklerin bizim hayatımızda çok önemli yerleri var. Bunu son dönemlerde de görüyoruz. İnsan hayatındaki acil vakalarda en önemli zinciri oluşturuyorlar. Onların yapacağı bir müdahale, o insanın hayatını kurtarıyor. Bu bakımdan bu meslek sadece bizim için değil bütün dünya ve ülkemiz için çok özeldir. Ülkemizde artık 112 acil ekiplerimiz çok şükür vakalara hızlı bir şekilde müdahalede bulunuyor, çok hızlı şekilde olay yerine geliyorlar. İnşallah bu süre daha da kısalacaktır. Bu yönde de paramedik ve diğer eğitimler büyük önem arz ediyor" dedi.Panelde, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Ersoy "Kuruluşundan Günümüze Paramedik Eğitimi ve Okulları", Bartın Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Aslı Saldamlı "Paramedikler İçin Etik", İl Sağlık Müdürlüğünden Hasan Babayiğit "Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri", Acil Tıp Uzmanı Dr. Ayhan Korkmaz "Acil Servis İşleyişi ve Triaj" konularında konuştu.