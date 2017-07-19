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Bu da içilebilir baklava
19.07.2017 10:43:48

Bu da içilebilir baklava

Ağır bir tatlı olduğu için kavurucu yaz günlerinde çok fazla tercih edilmeyen baklavayı, Adana'daki bir kafe süt, buz, şeker şurubu ve Antep fıstığı tozuyla blenderden geçirerek içilebilir baklava adıyla müşterilerine servis ediyor. 8 TL'den günlük en az 100 bardak içilebilir baklava sattığını söyleyen kafenin sahibi Veysel Şakir, ''Müşterilerin yorumları çok iyi. Adana'ya yeni bir tat kazandırdık'' dedi.

Adanalı girişimci Veysel Şakir (29), uzun yıllar İstanbul'da çalıştıktan sonra memleketi Kozan'a dönüp kafe açmak istedi. Elinde biriktirdiği para ve ailesinden aldığı destek ile Şakir, 2 sene önce Kozan Tufanpaşa Mahallesi'nde Keyf-i Kahve isimli iş yerini açtı. Değişik tatları denemeyi seven Şakir, geçen sene yaz aylarında ise iş yerinde baklava satışı yapamadığından dolayı baklavayı gelen müşterilere nasıl daha fazla satarım düşüncesiyle 'içilebilir baklava' fikrini buldu.

Baklavanın üzerine buz, süt, şeker şurubu ve Antep fıstığı tozunu atan Veysel Şakir, bütün hepsini blenderden geçirerek içilebilir baklavayı bardağı 8 TL'den satmaya başladı.

"YAZIN SICAĞINDA TERCİH EDİLİYOR"

Bardağı da çikolata ile kaplayan Şakir, günde en az 100 bardak 'içilebilir baklava' sattığını ve müşterilerin memnun kaldığını İHA muhabirine anlattı. Denemeler yaparak içilebilir baklavayı şimdiki kıvamına getirdiğini söyleyen Şakir, "Yeniliklere açık bir kişiliğim. Kozan'da ve Adana'da olmayan tatlar arayışı içerisindeyim. Özellikle Gaziantep'in baklavasını nasıl içilebilir hale getiririz diye çalıştık. Denemeler yaptım. Buz, süt, şeker şurubu ve Antep fıstığı tozunu karıştırdım. Bunu insanlara tattırdık. Yazın sıcağında tercih edilmeye başladı. Şu anda 100 bardağın üzerinde satıyoruz. İlk önce insanlar şaşırıyorlar ama içtikten sonra sürekli istediler" dedi.

"ÇOK FARKLI BİR LEZZET"

Adana'dan Kozan'a ailesini ziyarete gelen ve sosyal medyada gördüğü içilebilir baklavayı deneyen Elif Aşan (23), "Sosyal medyadan duymuştum burayı. Denemek istedim. Çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Çok farklı bir lezzet. Ben çok beğendim. Yazın sıcağında gayet iyi oluyor" diye konuştu.

"ADANA'NIN SICAĞINDA GAYET BAŞARILI BİR İÇECEK"

Gaziantepli olan ve Kozan'da ikamet eden Serhat Kaya (35) ise içilebilir baklavayı beğendiğini belirterek, "Daha çok baklavayı porsiyon olarak yemeye alışkınız. Bu içilen bir versiyonu olduğu için ilgimizi çekti. Kesinlikle tavsiye ederiz. Adana'nın sıcağında gayet başarılı bir içecek" yorumunda bulundu.


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