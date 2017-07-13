13.07.2017 14:18:27

Bu da gelin teknesi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde gelin ile damat küçük balıkçı teknesini gelin arabası gibi süsleyip denizde diğer teknelerin de katılımı ile düğün konvoyu yaptılar.

Giresunlu Özge Sargun ile Ordu Fatsalı Muhammed Uçan çifti evlenmeden önceki hayalleri olan tekne ile düğün konvoyu yapmayı aileleri, eş dost ve akrabalarını katılımı ile gerçekleştirdiler.



Yalıköy Mahallesi sahilinden tura başlayıp Fatsa merkezde bulunan adaya gidip sonrasında limanda sonlandıran konvoyda zaman zaman ilginç görüntüler yaşanırken, gelin ile damat eğlenceli zamanlar geçirdi.



"Çocukluktan bu yana hayalimizdi" diyerek sözlerine başlayan damat Muhammed Uçan, "Fatsa ilçemiz deniz kıyısında olan bir yer. Ben de çok hevesleniyordum denizdeki balıkçılara. Evlendiğimde de gelin aracı olarak tekneyi yapma hayali vardı ve bunu gerçekleştirdim. Aileme söylediğimde kararımı ilk olarak olumlu karşılamadılar ama tekne gezisinde bana hak verdiler. Farklı bir düğün konsepti yapmak istedim. Hayalimizi gerçekleştirdiğim için mutluyum" dedi.



Gelin Özge Sargun ise "Eşimle ilk tanıştığımız da bile bana bu fikrini söylemişti. Ben de çok mutlu olurum dedim ve tekneyi süsleyerek gelin aracı yaptık" diye konuştu.