27.02.2017 14:23:31

BTSO ile Anadolujet'ten güç birliği

Anadolujet Başkanı Şamil Karakaş, 2016 yılında Bursa'dan gerçekleştirilen uçuşlarda yüzde 78 doluluk oranı yakalandığını, bunu yüzde 90 seviyelerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

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Anadolujet Başkanı Şamil Karakaş, 2016 yılında Bursa'dan gerçekleştirilen uçuşlarda yüzde 78 doluluk oranı yakalandığını, bunu yüzde 90 seviyelerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.Bursa'da hava yolu ulaşımının geliştirilmesi amacıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Anadolujet ortak çalışmalarını sürdürüyor. BTSO'nun Altıparmak hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda 12 ayrı ilden 50 Anadolujet iş ortağı seyahat acentesi bir araya gelerek Bursa'da havayolu ulaşımının daha aktif hale getirilmesi adına fikir alışverişinde bulundu.Anadolujet Başkanı Şamil Karakaş, Anadolujet'in 2008 yılında Türk Hava Yolları'nın düşük maliyetli havayolu şirketi olarak kurulduğunu ve 35 bölgeye uçuş gerçekleştirdiğini söyledi. Bursa'nın Anadolujet için önemli destinasyonlardan biri olduğunu ifade eden Karakaş, Anadolujet'in Bursa'daki varlığı açısından Yenişehir Havalimanı'nın desteklenmesinin önemine değindi. Başkan Karakaş, "2016 yılında Yenişehir'den 6 bölgeye, haftada 16 uçuş gerçekleştirdik. Bu uçuşlarımızda yüzde 78 gibi bir doluluk oranı elde ettik. Bu oranı yeterli görmüyoruz. Yeni dönemde Bursa için kampanyalarımızı artırarak, acentelerimizin de katkılarıyla bu oranı daha yukarılara taşımayı amaçlıyoruz." dedi.BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener de Bursa'nın ekonomik olarak çok faal bir şehir olduğunu söyledi. 15 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla Bursa'nın bir çok Avrupa ülkesinden fazla ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan Yardımcısı Şener, "Bursa'mız tam anlamıyla uluslararası bir şehir. 1000'den fazla yabancı sermayeli şirkete ev sahipliği yapan, önemli fuarlar düzenleyen ve çok sayıda yabancı iş insanını ağırlayan bir şehir. BTSO olarak son 3 yılda etkinliklerimizle şehre 8 bin yabancı iş insanını getirdik. Yine diğer illerimizden çok sayıda iş insanı şehrimize gelerek iş bağlantıları gerçekleştirdi. Tüm bunları yaparken havayolu ulaşımının eksikliği bizim için önemli bir sıkıntıydı." dedi.Yurt içi ulaşımında Anadolujet'in Bursa'nın sıkıntısına çare olduğunu dile getiren Şener, sefer sayılarının artırılmasını isterken BTSO'nun üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.BURSA GÜNEY MARMARA'NIN LOJİSTİK ÜSSÜ OLACAKBTSO Lojistik Konseyi ve Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Bursa'nın Güney Marmara'nın lojistik üssü olabilecek potansiyele sahip olduğu kaydetti. Yenişehir Havalimanı'nın yalnızca yolcu değil kargo taşımacılığında da önemli bir merkez olabileceğini vurgulayan Çepni, ihracatçı bir kent olan Bursa'nın hava kargo taşımacılığına ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Anadolujet Başkanı Şamil Karakaş'a da Bursa'ya inandıkları için teşekkür eden Çepni, "2010 yılında kaldırılan uçuşlar ne yazık ki 2014-2015 yıllarına dek gerçekleştirilemedi. Bu talihsiz durumu sonlandıran ve yeniden Bursa'ya inanan yetkililere teşekkür ediyorum. Bizler de bunun bir karşılığı olarak kendilerine sonuna kadar destek olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.BTSO Turizm Konseyi Başkanı Hasan Eker, bir şehirde turizmin gelişmesi için en önemli etkenin ulaşım olduğunu söyledi. Bursa'ya ulaşımın gelişmesi adına yaptıkları çalışmalardan ötürü Anadolujet'e teşekkür eden Hasan Eker, sefer saatlerinin uygun şekilde planlanması, Adana, Gaziantep ve yaz dönemlerinde Antalya ve Bodrum'a sefer başlatılması, Kuzey Kıbrıs'ın touchdown seferlerininin Yenişehir'den gerçekleştirilmesi, havalimanı servislerinin özel bir şirket ile anlaşılarak sağlanması ve Bursa'nın HUB haline getirilmesi ve planlamaların buna göre yapılmasını içeren 5 maddelik bir öneri listesini de Anadolujet Başkanı Şamil Karakaş ile paylaştı.Sağlık turizmi için Ortadoğu ve Balkanlar'a uçuşlar önemliBTSO Sağlık Konseyi Başkanı Mustafa Esgin de turizm açısından Bursa'nın çok yönlü bir şehir olduğunu söyledi. BTSO Sağlık Konseyi olarak, kentte sağlık turizminin de gelişimi açısından çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Esgin, Bursa'yı uluslararası bir sağlık turizmi merkezi haline getirmek istediklerini kaydetti. Yılda yaklaşık 15 bin hastanın Bursa'ya geldiğini dile getiren Esgin, Ortadoğu ve Balkan ülkelerine gerçekleştirilecek direkt uçuşlarla bu sayının daha da yükseleceğini ifade etti.Bursa dışından toplantıya katılan acenteler de Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Bursa havayolu ulaşımının yoğunluğunu olumsuz etkilediğini söylerken; Yenişehir Havalimanı'na ulaşımın kolaylaşması ve sefer saatlerinin yeniden düzenlenmesi halinde Bursa'ya talebin artabileceğini ifade etti.