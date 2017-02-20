20.02.2017 14:23:49

BTSO'dan 'nanoteknoloji' hamlesi

İleri teknoloji üretiminde Bursa'yı Türkiye'nin üssü yapmayı hedefleyen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Nanoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi kurmak için çalışmalara başladı.

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İleri teknoloji üretiminde Bursa'yı Türkiye'nin üssü yapmayı hedefleyen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Nanoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi kurmak için çalışmalara başladı.BTSO, Türkiye'nin ve Bursa'nın 2023 hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacak yüksek katma değerli üretim ve ihracatı için seferberliğini sürdürüyor. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde BEBKA'nın da destekleriyle Bursa Teknoloji Koordinasyon ve ARGE Merkezi (BUTEKOM) binasında Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi ile İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi'ni kazandıran BTSO, nanoteknoloji odaklı üretimi artırmayı amaçlayan mükemmeliyet merkezi için kolları sıvadı. BTSO, bu merkezle tıp ve sağlık sektöründen, havacılık ve uzay araştırmalarına kadar pek çok alanda uygulanan Nanoteknoloji'yi Bursa'nın yüksek teknoloji üretim yelpazesine katmayı hedefliyor.Nanoteknoloji mükemmeliyet merkezi için ilk olarak Bursa iş dünyası ile akademisyenlerin katılımıyla 'Nanoteknoloji Araştırma ve Geliştirme Çalıştayı' gerçekleştirildi. BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde bilgiyi ürüne dönüştüren toplumların rekabet avantajını da elinde bulundurduğunu söyledi. İlker Duran, BTSO olarak 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' mottosuyla Bursa'yı yüksek teknolojili ve daha katma değerli üretim modeline taşımak istediklerini kaydetti.İlker Duran, BTSO'nun liderliğinde Türkiye'nin inovasyon ve katma değerli üretiminin rehberi olan BUTEKOM'un yaklaşık 50 milyon liralık bir yatırımla tekstil, teknik tekstil ve kompozit alanlarında faaliyet gösteren firmalara Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretime geçişini sağladığını kaydetti. BUTEKOM çatısı altında nanoteknoloji alanında da yeni bir mükemmeliyet merkezi kurmayı amaçladıklarını kaydeden Duran, "Bursa'nın, standart ürünler yerine; nanoteknolojilerle birlikte özgün ve yüksek kaliteli üretimle dünya pazarlarındaki gücüne güç katmayı amaçlıyoruz. 2023 yılında kentimizin kilogram başı ortalama ihracat fiyatını üniversitelerimizin akademik kadrolarıyla birlikte 8 dolara taşımayı hedefliyoruz. Bu hedefe nanoteknoloji alanında hayata geçireceğimiz mükemmeliyet merkezimiz de önemli katkı sağlayacaktır" dedi.Uludağ Üniversitesi (UÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, stratejik sektörlerin güçlenmesinde firmalar arasındaki işbirliği kültürünün ve planlamanın önemli rol oynadığını söyledi. Çalıştay ile firmaların nanoteknoloji mükemmeliyet merkezi konusunda fikirlerini aldıklarını kaydeden Ulcay, nanoteknolojinin geleceğin sektörlerinden birisi olduğunu söyledi. Bu teknolojinin hayatın her alanında olduğunu vurgulayan Ulcay, "Bursa, bu sektördeki payı artırmalıdır. Uludağ Üniversitesi olarak BTSO tarafından BUTEKOM bünyesinde hayata geçmesi planlanan mükemmeliyet merkezinin kurulması için desteğimizi sürdüreceğiz. İnanıyorum ki bu merkezimiz hayata geçerse, kentimizin yüksek katma değerli üretimine büyük güç katacaktır" diye konuştu.Programda ayrıca Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Atilla Aydınlı 'Nanateknolojinin Neresindeyiz'; Sabancı Üniversitesinden Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu 'Nanoteknolojinin ticarileşmesindeki beklentiler, zorluklar ve kısıtlar', İTÜ'den Prof. Dr Ali Demir de Nanolif araştırmalarında laboratuvardan sanayiye geçiş için bir başarı hikayesi' konusunda Bursa iş dünyasına bilgiler aktardı. Program, akademisyen ve firmaların yer aldığı çalışma gruplarının yuvarlak masa toplantıları ile devam etti.