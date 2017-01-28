28.01.2017 17:07:38

BTSO başkanından bakanların önünde bankalara çağrı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay; Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da katıldığı toplantıda, bankaların en kısa sürede teminat düzenlemesine uymasını talep etti.

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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay; Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da katıldığı toplantıda, bankaların en kısa sürede teminat düzenlemesine uymasını talep etti.BTSO, 43. kez düzenlediği 'ortak akıl ve istişare toplantısı'nda Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nu Bursa iş dünyası ile buluşturdu. İş dünyası temsilcilerinin görüşlerinin aktarıldığı toplantıda konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, son dönemde yapılan düzenlemelerle işverenler üzerindeki yükleri hafifleten ve süreçleri basitleştiren yenilikçi adımlar için her iki bakana da teşekkür etti. Burkay, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı cazibe merkezleri programının Doğu ve Güneydoğu illerini de ekonomik kalkınma hamlesine dâhil edeceğini söyledi. Burkay, KDV'deki yüzde 18'lik genel oranın düşürülmesi, sosyal güvenlik prim oranının aşağı çekilmesi, ÖTV'nin güncel ihtiyaçlara göre gözden geçirilmesini istedi."Finans kurumları anlayışlı ve esnek olmalı"Bankalara yönelik taleplerini de dile getiren İbrahim Burkay, şöyle devam etti:"1 Ocak itibariyle ticari işlemlerde taşınabilir varlıkların da teminat gösterilebileceği hakkındaki kanuni düzenleme yürürlüğe girmiştir. Geniş bir kesimin teminat sorununa çözüm olacak bu düzenlemeye tüm bankaların en kısa sürede uymasını bekliyoruz. Kur artışı nedeniyle ihracatçı şirketlerimizin döviz kredilerinde teminat farkı oluşmuş durumda. Bu sorunun giderilmesinde finans kurumlarını daha anlayışlı ve esnek davranması gerektiğini de özellikle vurgulamak istiyorum."Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan 'Nefes Kredisi Programı'na sadece 18 bin başvuru yapıldığını söyleyen İbrahim Burkay, "Bu desteğin daha geniş bir kitleye ulaşabilmesi için kredi derecelendirme notları mutlaka esnetilmelidir" dedi. Başkan Burkay, hükümetin açıkladığı 250 milyar TL'lik kredi paketinin de biran önce hayata geçmesinin öncelikli beklentileri arasında olduğunu belirtti.BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, kredi derecelendirme kuruluşları S&P'nin Türkiye'nin görünümünü negatife çevirmesi ve Fitch'in de kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirme kararlarına da değinerek, "Kredi derecelendirme kuruluşları, gerçekleri yansıtmayan açıklamalar ve tespitler ile ülke ekonomimize yönelik algı operasyonlarını da yine boşa çıkaracağımızın özellikle bilinmesini isterim. Hiçbir güç ülkemize olan inancımızı sarsamayacak. Millet olarak hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Zaferin cephanesi üretimdir anlayışıyla inadına üreteceğiz, inadına büyüyeceğiz" diye konuştu."Bursa'ya 1 verirsek 10 alırız"Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'nin 2002 yılından itibaren güçlü bir büyüme performansı yakaladığını belirterek, "Büyümenin arkasındaki itici güç, reformlardır. Reformlar devam ettikçe büyüme hikâyesi de sürecektir" dedi. Bursa gibi üretimin, yatırımın ve istihdamın merkezi olan kentlerin daha fazla yararlanabileceği 'Süper Teşvik Sistemi'ni hayata geçirdiklerini belirten Ağbal, sistemin Türkiye'nin arz güvenliğine, dışa bağımlılığının azalmasına ve yüksek teknoloji hedeflerine katkı sağlayacağını ifade etti. Yeni yatırımlar için ücretsiz arsa tahsisinden, enerji maliyetlerindeki indirime, altyapı yatırımlarından istihdam desteklerine olağanüstü vergi indirimleri getirdiklerini dile getiren Ağbal, "Bursa bizim için büyük bir şans. Bu kente 1 verirsek 10 alırız. Teknoloji ile haşır neşir olan, yatırım ekosistemini her geçen gün daha da geliştiren Bursa'dan yoğun talep bekliyorum. Bursalı firmaların yerinde olsam bu destekleri kaçırmazdım" diye konuştu. Ağbal, "Bursa Büyürse Türkiye Büyür" vizyonuyla çalışmalarını yürüten BTSO'ya da kent ve ülke ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da bakanlık olarak başlatılan "çalışma hayatında milli seferberlik" projesi çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Müezzinoğlu, 'büyükanne' projesi hakkında ise "Özel sektör, bir gün gelip bir gün gelmeyen anneyi istihdamda tutar mı? Tutmaz. Kadın istihdamdan kopmasın, maaşını tam alsın diye annesi veya kayınvalidesi varsa bir proje geliştirelim istedik. Bu projede, hem anne, çocuğu güvenilir adrese bıraksın, hem işinden kopmasın, hem de bu büyükanneye destek verelim dedik. Şu anda 1 yıllık bu projeye, bin aileyle başladık. Toplam 5 bin aileye çıkacağız" dedi.İbrahim Burkay, iş dünyasının taleplerini içeren raporu Bakan Ağbal'a iletti. Burkay, Meclis Başkanı Remzi Topuk ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Maliye Bakanı'na, adına dikilmiş 16 fidan sertifikası ile mumluk hediye etti.