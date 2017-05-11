11.05.2017 13:40:52

BT 4 bin kişiyi işten çıkaracak

İngiliz telekomünikasyon şirketi BT küresel operasyonlarından önümüzdeki iki yıl içerisinde 4 bin kişiyi işten çıkaracağını bildirdi

" İngiliz telekomünikasyon şirketi British Telecom (BT) küresel operasyonlarından toplam 4 bin kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.

BT'den yapılan açıklamada, küresel operasyonların işleyişinin basitleştirilmesi amacıyla şirketin yönetim ve destek birimlerinden önümüzdeki iki yıl içerisinde toplam 4 bin kişinin işten çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada BT Üst Yöneticisi Gavin Patterson'a bu yıl sonunda bonus ödemesi yapılmayacağı kaydedildi.

Şirketin geçen yılki bilançosuna göre Patterson'a yıllık maaş olarak 969 bin sterlin, yıl sonunda ise 4 milyon sterlin bonus ödenmişti.

Şirketin bu yılın mart sonu itibarıyla yıllık vergilendirme öncesi karı yüzde 19 azalarak 2,35 milyar sterline geriledi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Bu yıl son derece zorlu bir yıl oldu. Fakat BT gelecek için iyi bir şekilde pozisyonlanmış durumda." ifadelerine yer verildi.