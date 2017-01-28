28.01.2017 20:42:25

Bruma, TT Arena'da ilk gollerini attı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Bruma, Akhisar Belediyespor karşısında attığı 2 golle galibiyette büyük pay sahibi olurken, genç futbolcu bu sezon ilk kez iç sahada gol sevinci yaşadı.

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Bruma, Akhisar Belediyespor karşısında attığı 2 golle galibiyette büyük pay sahibi olurken, genç futbolcu bu sezon ilk kez iç sahada gol sevinci yaşadı.Sezon başından bu yana yükselen form grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken Bruma, Akhisar Belediyespor karşısında alınan farklı galibiyette de büyük pay sahibi oldu. Portekizli futbolcu, 25 ve 41. dakikalarda attığı gollerle takımının rahat bir galibiyet almasına doğrudan etki ederken, bu sezon iç sahada da ilk kez gol sevinci yaşadı. Akhisar Belediyespor mücadelesi öncesinde ligde 5 golü bulunan yıldız futbolcu, bu 5 golü de deplasmanda atmıştı. Akhisar Belediyespor, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Adanaspor ve Kasımpaşa deplasmanlarında rakip fileleri sarsan Bruma, Akhisar Belediyespor'la oynanan iç saha maçında 2 gol atarak, bu sezon taraftarı önünde ilk kez gol sevinci yaşadı.