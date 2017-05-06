06.05.2017 22:45:08

Bruma kadro dışı mı kalacak ?

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 'Burada Bruma saygı göstermek zorunda' dedi

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Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, "Burada Bruma saygı göstermek zorunda" dedi. Tudor, Bruma'nın kadro dışı kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak sorulan soruya ise, "Bruma genç bir arkadaşımız, hatalar yapabilir" yanıtını verdi.Sahasında oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Soyunma odasında Başkan Dursun Özbek'le birlikte yaklaşık 1 saat görüştüklerini ifade eden Tudor, "Maçla ilgili ve birçok şeyle ilgili konuştuk. Böyle bir mağlubiyetten sonra başkanın sinirli olması çok normal. Ama orada konuşulanlar kendi içimizde kalacak. Bugün kötü oynadık, Kasımpaşa iyi oynadı ve böyle bir sonuç çıktı ortaya" ifadelerini kullandı."BAZI ŞEYLERE GÖZ YUMABİLİRSİNİZ AMA"Öncelikle istifa etmeyeceğini belirterek maçın başında oyundan aldığı Bruma'yla ilgili konuşan Tudor, "Bruma'yı çok seviyorum ve mükemmel bir oyuncu, iyi bir insan. Ben bir hoca olarak bazen bir gözümü kapatmam gerektiğini biliyorum. Bazen bu takımda belki iki gözünüzü birden kapatmanız gerekiyor. Ama tabii ki bunun da bir limiti var. Bazı şeylere göz yumabilirsiniz ama hocayla oyuncu arasındaki saygı aşıldığında buna göz yumamazsınız. Ciddi bir kulüpte bu durumun olmasına göz yumamazsınız" dedi. Tudor, soyunma odasında yaşananlarla ilgili olarak da, "Soyunma odasında yaşananlarla ilgili konuşmayacağım. Bu tip şeylerin içeride kalması kadar normal bir şey olamaz, içeride kalması gerekiyor" açıklamasını yaptı."YÜZDE 99 YALAN"Futbolcuların kendisini yönetime şikayet ettiğiyle ilgili olarak çıkan haberler üzerine konuşan Tudor, "Bu tip söylentiler genelde yüzde 99 yalan olur. Hatta tam tersi atmosfer gayet iyiydi ve çok çok iyi çalıştık. Sizin de bildiğiniz gibi önceki 2 maçta çok iyi bir performans sergilemiştik. Bugün de bunu yapmak istiyorduk. Psikolojik olarak da iyiydik. Ama ne yazık ki umduğumuz sonuç çıkmadı bugün. Şu anda önümüzdeki sezonla ilgili konuşmak çok anlamsız olur. Bu tip yenilgileri açıklamak zor. Farklı galibiyetlerden sonra böyle bir sonuç olmaması gerekiyor. Özellikle bugünkü performansı açıklamamız zor. Son 2 maçta iyi oynayan bir Galatasaray var. Takımdaki atmosfer ve psikoloji çok iyiydi" diye konuştu."TEK SÖYLEYECEĞİM PROBLEMİN HOCA OLMADIĞIDIR"Takımda yaşanan problemlerin ne olduğuyla ilgili olarak sorulan bir soruyu cevaplayan Hırvat teknik adam, "Bu konulara girmem çok zor. Kulüple konuşulacak konular bunlar. Sonuçlar iyi olduğunda tabii ki hocanın bir sorumluluğu var. Sonuçlar kötü olduğunda da bu geçerli. Ama yüzde 1 milyon eminim ki şu anda problem hoca değil. Şu anda söyleyebileceklerim sadece bunlar. Galibiyette ve mağlubiyette tabii ki hocaların payı vardır ama şu anda söyleyebileceğim, problemin hoca olmadığıdır" dedi."BRUMA SAYGI GÖSTERMEK ZORUNDA"Bruma'nın oyundan çıkmasıyla ilgili olarak taraftarların sosyal medyada tepki gösterdiği ve bu konudaki yorumları sorulan Tudor, "Detaylara çok giremiyorum ama ne yapmam lazımdı Bruma için? Burada Bruma saygı göstermek zorunda. Bu sadece Galatasaray'ın hocasıyla alakalı değil. Mutlaka hocayla futbolcu arasındaki her şeyin saygı çerçevesinde gerçekleşmesi gerekiyor. Bugün öyle gerçekleşmedi. Bruma'nın öyle bir tepki vermesinin altında da bir neden vardır. Taraftarların gösterdiği tepki çok enteresan. Bu sorulan soru her şeyi gösteriyor. Oyuncu kendi görevini yapmalı, hoca kendi görevini. Burada isim önemli değil. Bu detaya herkesin dikkatini çekmek istiyorum. Bu Galatasaray'ı sevenler için önemli bir detay. Orada olan şey çok önemliydi. Bugün burada ne olduğunu, bu en iyi şekilde açıklıyor. Bugün olan şey zaten Galatasaray'ın içinde olan şeyi sizlere anlatıyor. Burada Tudor önemli değil. Capello olur, Hamza olur, Prandelli olur, Mustafa olur... Burada isimlerin hiçbir önemi yok" diye konuştu.Tudor son olarak Bruma'nın kadro dışı kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak sorulan soruya ise, "Bruma genç bir arkadaşımız, hatalar yapabilir" diyerek sözlerini tamamladı.(Bozhan Memiş / İHA)