06.05.2017 19:37:32

Bruma, 18. dakikada oyundan çıktı

Galatasaray Portekizli futbolcusu Bruma, Kasımpaşa maçının 18. dakikasında oyundan çıktı.

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Galatasaray Portekizli futbolcusu Bruma, Kasımpaşa maçının 18. dakikasında oyundan çıktı.Galatasaray'da TT Arena'da oynanan Kasımpaşa maçında şok bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcusu Bruma oyundan çıktı. Karşılaşmanın 18. dakikada yıldız futbolcu, yerini Garry Rodrigues'e bıraktı. Sakatlığı olmayan Bruma'nın Teknik Direktör Igor Tudor'un tercihi olarak oyundan çıktığı belirtildi.