06.05.2017 19:37:32
Galatasaray'da TT Arena'da oynanan Kasımpaşa maçında şok bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcusu Bruma oyundan çıktı. Karşılaşmanın 18. dakikada yıldız futbolcu, yerini Garry Rodrigues'e bıraktı. Sakatlığı olmayan Bruma'nın Teknik Direktör Igor Tudor'un tercihi olarak oyundan çıktığı belirtildi.
Bruma, 18. dakikada oyundan çıktı
Galatasaray Portekizli futbolcusu Bruma, Kasımpaşa maçının 18. dakikasında oyundan çıktı.Galatasaray Portekizli futbolcusu Bruma, Kasımpaşa maçının 18. dakikasında oyundan çıktı.
Galatasaray'da TT Arena'da oynanan Kasımpaşa maçında şok bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcusu Bruma oyundan çıktı. Karşılaşmanın 18. dakikada yıldız futbolcu, yerini Garry Rodrigues'e bıraktı. Sakatlığı olmayan Bruma'nın Teknik Direktör Igor Tudor'un tercihi olarak oyundan çıktığı belirtildi.