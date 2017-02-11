11.02.2017 23:30:10

Brezilya'da polisler grevlerini sürdüyor

Brezilya'nın Espirito Santos eyaletindeki askeri polis grevi, eyalet yönetimi ile bazı polis dernekleri arasında eylemin sona erdirilmesi için anlaşma imzalanmasına rağmen askeri polis yakınlarınca sürdürülüyor.

AA'nın haberine göre Espirito Santos Kamu Polisleri Sendikası, askeri polislerin maaş artışı talebiyle greve gittiği 4 Şubat'tan bu yana eyalette öldürülen kişi sayısının 137'ye yükseldiğini açıkladı.

Protestoyu kendilerinin yaptığını söyleyerek devam ettiren yakınları, askeri polislerin kışlalarından çıkmalarına izin vermedi.

Espirito Santos'taki 4 askeri polis derneği ile grevin bitirilmesi için dün anlaşma imzalayan eyalet yönetimi, sabah saatlerinde görev başına dönen askeri polisler hakkında hiçbir idari işlem başlatılmayacağını açıkladı.

Polis yetkilileri ise kışlalarından çıkmayan askeri polislerin ailelerini kullanarak idari cezadan kaçtığını savunuyor.

Brezilya Savunma Bakanı Raul Jungmann, eyalette halihazırda 3 bin 130 asker bulunduğunu söyledi. Söz konusu bu sayının sokaklarda polis faaliyetlerinin sağlanması için yeterli olduğunu belirten Jungmann, "Silahlı Kuvvetler Espirito Santos'da gerekli olduğu kadar kalacak" dedi.

Jungmann, Espirito Santos'a bağlı Vitoria kentine hafta başında geldiğini ve hayalet şehre dönüşmüş bir kentle karşılaştığını ifade etti. Jungmann, bugün normalleşen bir şehir gördüğünü ancak tam normalleşme sağlanamasa da bu yolda olduklarını dile getirdi.

Eyalette toplamda 2 bin 830 Silahlı Kuvvetler personeli, 300 Ulusal Güvenlik Kuvveti memuru, 180 araç, 7 zırhlı araç ve 3 helikopter bulunduğunu aktaran Jungmann, "Bugün normal günlerdekinden daha fazla polis faaliyeti olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Bakan Jungmann ticaret odasının kararı ile Vitoria'daki ticaretin hafta başında normal şekilde yeniden açılmasını beklediklerini, ayrıca okullar ve sağlık merkezlerinin çevresine asker takviye edileceğini bildirdi.

Brezilya yasalarına göre polislerin greve gitme veya iş durdurma hakları bulunmuyor. Bu tür eylemlere katılan polisler, hapis cezasına çarptırılıyor. Askeri polisler, bu nedenle aileleri vasıtasıyla greve gidiyor. Yakınları, askeri polislerin maaşlarının tekrar düzenlenmesini, yemek, gece mesaisi ve risk tazminatlarının ödenmesini talep ediyor.

Eyaletteki grev, güvenlik hizmetlerinde aksamalara ve sokaklarda suçların artmasına neden oluyor.

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