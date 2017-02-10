10.02.2017 11:20:53

Brezilya'da polisler grevde: 6 günde 113 cinayet işlendi!

Brezilya'nın Espirito Santo eyaletinde polis grevinin başladığı 4 Şubat'tan bu yana 113 kişinin öldürüldüğü açıklandı. Krizi kontrol altına almak için asker sokağa indi.

Sputnik'in haberine göre Eyalet genelinde şu anda bin 850 asker görev yapıyor. Espirito Santo yönetimi, eyalette güvenliğin sağlanması için en az 2 bin asker gerektiğini açıklamıştı. Bölgedeki askeri operasyonun başına getirilen General Adilson Carlos Katibe, güvenliği sağlamak için bölgede bulunduklarını vurgulayarak, "Askeri polise saygı duyuyoruz ve geleneği biliyoruz ancak bu eylem bu ordunun geleneklerine uymuyor" ifadesini kullandı.

Brezilya Genelkurmay Başkanı Eduardo Dias da Costa Villas Boas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ordunun hareketinin anlık olduğunu ve hükümetin halkla müzakerelerde bulunmasını sağlayacağını kaydetti.

‘ÖZEL SAĞLIK SİGORTASININ OLMAMASI KABUL EDİLEMEZ'

Yerel basına konuşan polis eşleri, askeri polislerin özel hastaneye değil her sıradan vatandaş gibi sağlık merkezi ya da devlet hastanesine gittiğine dikkat çekiyor. Bölgede Askeri Polis Hastanesinin bulunduğunu ancak bu sağlık kuruluşunda doktor olmadığını aktaran bir polis eşi, "Polis memurluğu gibi riskli bir işte özel sağlık sigortasının olmaması kabul edilemez. Herhangi bir basit şirket çalışanlarına bunu sunuyor. Eğer eşim vurulursa acil servise gitmek zorunda olacak" değerlendirmesini yaptı.

HALK GIDA STOKLUYOR

Eyaletteki güvensizlik ortamı ve halen kapalı olan iş yerleri halkın süpermarketlere akın etmesine yol açtı. Uzun kuyrukların oluştuğu marketlerde yöneticiler müşteri akışını sağlayabilmek için gün boyu aralıklarla hizmet verebiliyor. Güvenlik sorunları yüzünden tedarik sıkıntısı yaşayan marketlerde birçok ürünün tükendiği belirtiliyor. Öte yandan, Guarapari kenti Yol İşçileri Sendikası Başkanı Walace Belmiro Fernaziari'nin aracında vurularak öldürülmesinin ardından otobüs seferleri süresiz olarak durduruldu. Eyalette otobüs seferlerinin dün yeniden başlaması bekleniyordu.

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