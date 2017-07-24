24.07.2017 12:14:12

Brezilya'da polis yakınlarından protesto

Brezilya'da, polislerin suç örgütleriyle mücadele etmek için yeterli donanıma sahip olmadığını savunan polis yakınları protesto gösterisi düzenledi.

BBC'de yer alan habere göre, dün Rio de Janeiro'nun kenar mahallelerinden Vidigal'da yapılan operasyonda bir polis memurunun öldürülmesi sonucu yüzlerce polis yakını, Copacabana mahallesinde toplandı.

Güvenlik güçlerine ülkedeki suç örgütleriyle mücadelede yeterince kaynak sağlanmadığını belirten göstericiler, yetkililerden ve halktan destek talep etti.

Polis eşi Rogeria Quaresma, yerel basına verdiği demeçte, "Umutsuzum, çünkü bir sonraki kurbanın kocam olabileceğini biliyorum. Her gün ailelerin parçalandığını görüyoruz ve bir sonraki dul olmayı kabul etmiyorum" dedi.

Rio de Janeiro eyaletinde yıl başından bu yana düzenlenen operasyonlarda çıkan çatışmalarda 91 polis hayatını kaybetti.

Brezilya hükümetinden geçen hafta yapılan açıklamada, yerel polise destek amacıyla bölgeye bin federal takviye kuvvet gönderileceği belirtilmişti.