25.01.2017 02:36:51

Brezilya'da cezaevinde isyan

Brezilya'da bir cezaevinde meydana gelen isyanda, 152 mahkumun firar ettiği belirtildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Brezilya'nın Sao Paolo eyaletindeki bir cezaevinde çıkan isyanda, 152 mahkumun firar ettiği açıklandı.

Sao Paolo Cezaevi Yönetim Dairesi yetkilileri, eyalete bağlı Bauru kentindeki Bauru Cezaevi'nde yaşanan isyan sırasında 152 mahkumun kaçtığını duyurdu.

Yetkililer, firari mahkumlardan 90'ının askeri polis tarafından kısa sürede yakalandığını, 62 mahkumu yakalama çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Emniyet yetkilileri, mahkumların cezaevinde inşaat halindeki 3 binayı ateşe vererek isyan başlattığını ve kaçmayı başardığını söyledi.

Brezilya'da yeni yılla birlikte başlayan cezaevi isyanlarında 100'ü aşkın mahkum hayatını kaybederken 200'ün üzerinde mahkum da firar etti.

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