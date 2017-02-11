12.02.2017 11:36:13

Brezilya Büyükelçisi'nden Başkan Sözlü'ye ziyaret

Brezilya Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto, Brezilya'nın Adana Fahri Konsolosu Gözde Demir ile birlikte Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü makamında ziyaret etti.

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Brezilya Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto, Brezilya'nın Adana Fahri Konsolosu Gözde Demir ile birlikte Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü makamında ziyaret etti.Neto ve Demir'i makamında konuk alan Başkan Sözlü, Türkiye ve Brezilya arasındaki ilişkilerin kuvvetlendirilmesi gerektiğini vurguladı.Brezilya Büyükelçisi'ni Adana'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Sözlü, gelişmekte olan tüm ülkeler için Brezilya'nın güzel bir örnek olduğunu ve Brezilya'nın petrol üreten ülkeler kavramını değiştirdiğini belirtti. Türkiye'nin enerji problemini çözmesi için Brezilya'nın incelenmesi gerektiğini ifade eden Başkan Sözlü, "Açık denizlerden petrol çıkarma noktasında Brezilya çok gelişmiş bir ülke. Türkiye gelişmekte olan bir ülke olarak Brezilya örneğini iyi incelemeli" dedi."Adana'da enerjiye yoğunlaştık"Adana'daki gelişmeleri yakinen takip ettiğini belirten Büyükelçi Neto, Başkan Sözlü'yü hizmetlerinden dolayı tebrik ederken enerji sektöründe Adana'da da çalışmalar başlatacaklarını ifade etti. Türkiye ve Brezilya kültürünün birbirine çok benzediğini söyleyen Neto, ekonomik alanda da Adana'da enerjiye yoğunlaştıklarını, bundan sonrasında kentteki enerji ihtisas bölgesindeki yatırımları konuşmayı planladıklarını vurguladı.Brezilya Adana Fahri Konsolosu Gözde Demir ise "Brezilya ve Türkiye'nin kültürel etkileşimi var. Biz bu etkileşim üzerine farklı alanlarda ne katabiliriz gayesiyle buradayız" dedi.Ziyaret sonunda Başkan Sözlü, Büyükelçi Neto'ya el dokuma kilim ve Bozkurt hediye etti.