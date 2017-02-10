10.02.2017 11:22:44

Brezilya Büyükelçisi'nden Adana Valiliği'ne ziyaret

Brezilya Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto, Brezilya'nın Adana Fahri Konsolosu Gözde Demir ile birlikte Adana Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu ile bir süre görüştü.

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Brezilya Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto, Brezilya'nın Adana Fahri Konsolosu Gözde Demir ile birlikte Adana Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu ile bir süre görüştü.Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu tarafından karşılanan Brezilya Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto, ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.Büyükelçi Eduardo Riccardo Gradilone Neto, Adana Fahri Konsolosu Gözde Demir ile birlikte gerçekleştirdiği ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Brezilya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu ise Büyükelçi Eduardo Riccardo Gradilone Neto ve Brezilya'nın Adana Fahri Konsolosu Gözde Demir'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu ile Brezilya Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto ve Adana Fahri Konsolosu Gözde Demir ziyaret sırasında çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.