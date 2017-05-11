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Brexit tartışmaları
11.05.2017 21:19:56

Brexit tartışmaları

AP üyeleri, Brexit müzakereleri başlamadan önce AB ve İngiltere hükümetinin, vatandaşların durumu ve hakları meselesini öncelikli konu olarak ele alması çağrısı yaptı

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, İngiltere'nin AB'den ayrılma (Brexit) müzakerelerinde AB ülkeleri ve İngiltere vatandaşlarının haklarına öncelik verilmesini istedi.

AP'de değişik komitelerin ortak oturumunda Brexit'te vatandaşların hakları konusu görüşüldü. AP üyelerinin çoğu, Brexit müzakereleri başlamadan önce AB ve İngiltere hükümeti arasında vatandaşların durumu ve hakları meselesinin öncelikli konu olarak ele alınması çağrısında bulundu.

Konuşmalarda, İngiltere'de yaşayan AB vatandaşları ile AB ülkelerinde yaşayan İngiltere vatandaşları açısından ortaya çıkan belirsizliği sona erdirmenin "ahlaki bir görev" olduğu ifade edildi. Ayrıca AB'nin müzakerelerde, "Her şeyde mutabık kalınana kadar hiçbir şeyde mutabık kalınamaz" ilkesini bırakması gerektiği çünkü vatandaşların haklarının acil çözüm önceliği taşıdığı vurgulandı.

- "Doğru yapmalıyız"

Sivil Özgürlükler Komisyonu Başkanı Claude Moraes, konuşmasında, "İnsanlar önce gelir. Bizler eşya değiliz ve vatandaşların haklarına ilişkin konular, tüm müzakereler ve gelecek nesiller için bir yaklaşım belirliyor, bu yüzden doğru yapmalıyız." dedi.

İstihdam Komitesi Başkan Yardımcısı Renate Weber, Brexit'in yüzbinlerce işçi, öğrenci ile milyonlarca turistin hayatını etkileyeceğini ifade ederek "Vatandaşların her türlü imtiyaza kesintisiz erişimini garanti altına almak için çok çalıştık ve bu haklar güvence altına alınmalıdır." diye konuştu.

- "İnsanlar, gelecekleri konusunda endişeli ve korkuyorlar"

Dilekçeler Komitesi Başkanı Cecilia Wikström de "Brexit kararı, İngiltere'de yaşayan 3 milyon AB vatandaşının yanı sıra şu anda AB'de yaşayan 1,2 milyon İngiliz vatandaşının hakları konusunda belirsizliğe neden oldu. Bu insanlar, gelecekleri konusunda endişeli ve korkuyorlar. Bu nedenle endişeleri bizim için en öncelikli konu olmalı ve vatandaş haklarıyla ilgili konular en önce çözülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

AP Brexit Koordinatörü Guy Verhofstadt da muhtemelen yaz tatilinden sonra konuyla ilgili karar tasarısını kabul edebileceklerini söyledi.

- Brexit müzakereleri

İngiltere, geçene sene haziran ayında yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı. AB de 29 Nisan'da yaptığı özel zirveyle müzakerelerdeki ilkelerini belirlemişti.

Tarafların, 8 Haziran'da yapılacak İngiltere'deki erken genel seçimlerin ardından müzakerelere başlaması ve sürecin iki yıl içinde tamamlanması bekleniyor. AB, müzakerelerde ilerleme kaydedilmeden herhangi bir ticaret anlaşması görüşmesine karşıyken, İngiltere ikisinin aynı anda yürütülmesini istiyor.

AB'nin, İngiltere'nin önceki taahhütlerinden dolayı 60 milyar avroluk bir fatura ödemesi gerektiğini savunması, müzakerelerdeki en zorlayıcı konulardan biri olarak öne çıkıyor. İngiltere'de yaşayan AB vatandaşları ile AB ülkelerinde yaşayan İngiltere vatandaşlarının durumu ve Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır da önemli bir tartışma konusu.


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