09.05.2017 13:07:03

Brexit'in ardından AB'den İngiliz pasaportuna yoğun ilgi

İngiliz pasaportu almak için başvuran AB vatandaşlarının sayısı 2016'da yüzde 35 arttı

Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılma (Brexit) yolunda ilerleyen İngiltere'den pasaport almak için başvuran AB vatandaşlarının sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 35 arttı.

Financial Times'ın İngiltere İçişleri Bakanlığının verilerine dayandırdığı habere göre, 2016 yılında İngiliz pasaportu almak için AB ülkelerinden yapılan başvuruların sayısı 13 bin 70'e ulaştı.

Haberde, yüzde 35'i bulan artışta geçen yıl 23 Haziran'da yapılan AB referandumunun etkili olduğu ve başvuruların temmuz ayından itibaren yoğunlaştığı vurgulandı.

- En fazla başvuru Fransa'dan

İngiliz pasaportuna en fazla başvurunun 2 bin 369 kişiyle Fransa'dan yapıldığı belirtilen haberde, bu ülkeyi 2 bin 140'la Almanya'nın takip ettiği kaydedildi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Brexit referandumunun ardından Fransa'dan başvurularda yüzde 28, Almanya'dan ise yüzde 60 artış oldu.

Pasaport başvurularının ülke dışından yapılması, bu hakkı kazanmış ancak daha önce başvuru ihtiyacı duymamış AB vatandaşlarının Brexit süreci bitmeden haklarını kullanmak istedikleri şeklinde değerlendiriliyor. Başvuru sahipleri arasında 18 yaş altındakilerin üçte iki oranında yer tutması, bunların ebeveynleri İngiliz vatandaşı olan ancak başka AB ülkelerinde doğmuş kişiler olabileceği şeklinde izah ediliyor.

İngiltere'de 3 milyondan fazla AB vatandaşı, AB üyesi ülkelerdeyse yaklaşık 1 milyon İngiliz vatandaşı yaşıyor. İngiliz hükümetinin, AB vatandaşlarının ülkede kalma hakkını, Brexit müzakereleri sürecinde koz olarak kullanmak istediği belirtiliyor. AB tarafı ise İngiltere'deki AB vatandaşlarının durumunu müzakerelerin hemen ilk aşamasında netleştirmeyi talep ediyor.

Ülkede geçen yıl yapılan referandumda halkın yüzde 52'sinin desteğiyle AB'den ayrılma kararı alınmıştı. Ülke, 29 Mart'ta, 2 yıl sürmesi öngörülen AB'den ayrılma sürecini resmi olarak başlattı.

