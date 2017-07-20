20.07.2017 10:35:11

Brexit görüşmelerinde gerilim! 'Paramızı geri istiyoruz'

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğinden doğan borçlarını ödemesi gerektiğini belirtti.

Bakan Maire, yaptığI açıklamada İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne borçlarını ödemesi gerektiğine değinerek "Bu konu üyelikten çıkış görüşmelerinde müzakereye açık değil. Biz paramızı geri istiyoruz." dedi.

Fransa Meclisi Ekonomi ve Mali İşler Komitesi'nde konuşan Le Marie, İngiltere'nin AB'den ayrılma (Brexit) süreci ile ilgili soruları da yanıtladı.

İNGİLTERE AB'YE BORÇLARINI ÖDEMELİ

Le Marie, "İngiltere AB'ye borçlarını ödemeli. Bu konu üyelikten çıkış görüşmelerinde müzakereye açık değil. Biz paramızı geri istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Le Marie, İngiltere'nin AB üyeliğiyle ilgili sorumluluklarından doğan borçlarının 100 milyar avro civarında olabileceğini de bildirdi.