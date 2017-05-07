08.05.2017 09:55:54

Brent petrol 49 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk gününde 49 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, cuma günü 48,39 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 49,60 doları görmüştü. Bu sabah güne 49,38 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,24 artarak 49,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 46,55 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı, Asya piyasalarında 4 Mayıs Perşembe günü 46,6 dolar ile 29 Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Bunun üzerine Rusya ve Suudi Arabistan'ın enerji bakanlarının üretim arzının kısıtlanması anlaşmasının devamı konusunda yaptıkları olumlu açıklamalar, petrol fiyatlarına olumlu yansıdı.

Küresel Piyasalarda bugün Avro Bölgesi mayıs ayı yatırımcı güven endeksi ve ABD nisan ayı iş gücü piyasası koşulları endeksi takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 52,30-53,40 dolar aralığının direnç bölgesi olarak izlenebileceğini, 48,20- 47,00 dolar aralığının destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.



