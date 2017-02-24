24.02.2017 15:09:47

Bozyazı'da polis ekipleri 400 gram esrar ele geçirdi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 400 gram esrar ele geçirildi.

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 400 gram esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçe merkezinde bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Şüpheli H.A.K.'nin Merkez Mahallesi Mustafa Deniz Caddesi üzerinde bulunan evine baskın düzenleyen ekipler, yaptığı aramada 400 gram esrar buldu. Bunun üzerine H.A.K. gözaltına alındı.Bugün emniyetteki ifadesi tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.