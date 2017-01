28.01.2017 16:32:11

Bozyazı'da fırtınaya dayanamayan cami minaresi yıkıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde cami minaresi, çok şiddetli fırtınaya dayanamayarak caminin üzerine yıkıldı. Olayın gece meydana gelmesi can kaybını önledi.Edinilen bilgiye göre, Bozyazı ilçesinde iki gündür etkili olan ve saatteki hızı yer yer 70 ile 90 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeni ile dün gece saatlerinde Tekmen Mahallesi Limanağzı mevkiinde bulunan Tekışık Camii'nin minaresi devrildi. Minare caminin üzerine yıkılırken, olayın gece meydana gelmesi can kaybını önledi.Bozyazı Müftüsü Adem Bebek, kazada herhangi bir can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Bebek, "Allah'a şükürler olsun olay gece meydana geldi. Cemaatin camide olduğu bir saatte bu olayın meydana gelmiş olmasını düşünmek bile istemiyorum. Allah'a şükürler olsun, bir can kaybımız yok. Herkese geçmiş olsun" dedi.Bebek, fırtına nedeni ile yıkılan minare molozlarının en kısa sürede kaldırılacağını ve yerine yeni bir minare yapılacağını sözlerine ekledi.