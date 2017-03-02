02.03.2017 16:44:09

Bozüyüklü muhasebeciler yemekte buluştu

Bilecik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetim kurulu üyesi Mustafa Öztürk, Bozüyük'te görev yapan meslektaşlarına muhasebeciler günü münasebetiyle yemek verdi.

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Bilecik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetim kurulu üyesi Mustafa Öztürk, Bozüyük'te görev yapan meslektaşlarına muhasebeciler günü münasebetiyle yemek verdi.Bir otelde düzenlenen buluşmaya, Sosyal Güvenlik Merkezi (SGM) Müdürü Emin Şahin ve Vergi Dairesi Müdürü Ali İhsan Kanar da eşlik etti. Mustafa Öztürk, 3568 Sayılı meslek yasasının TBMM'ye sevk edildiği tarih olan 1 Mart tarihinin 1994 yılından bu yana ülkemizde muhasebeciler günü olarak kutlamaya devam edildiğini söyledi. Aynı zamanda 1-7 Mart arası Muhasebeciler Haftası olarak kutlanmakta olduğunu kaydeden Öztürk, "Yüz binleri aşan üyesi ve binlerce stajyeri, binlerce çalışanları ile ülkemizin en güçlü kitle örgütü olan TÜRMOB'un birer üyeleriyiz. Onurlu mesleğimizin yerine getirilmesinde ilkelerimiz olan dürüstlük ve tarafsızlığı ön planda tutarak işletmelerimizin güvencesiyiz. Hepimiz bu onurlu mesleği yapmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Muhasebenin ekonominin temel taşlarından biri olduğunu ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin vergi alan devlet kurumları ile vergi veren mükelleflerimiz arasında bir köprü vazifesi gördüğümüzü hatırlatmak isterim. Sosyal güvenlik alanında da meslektaşlarımızın katkısı büyüktür. Bu onurlu mesleğimizin uygulayıcıları meslektaşlarımın ve ailelerinin muhasebeciler gününü kutluyor, hepinize sağlık, mutluluk, başarı ve kazançlı bir yıl diliyorum" dedi.Konuşmanın ardından yenilen akşam yemeği sonrasında program sona erdi.