22.02.2017 16:21:35

Bozüyük'teki FETÖ yurdu İlçe Müftülüğüne tahsis edildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturma kapsamında kapatılarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen Özel Adilbey Orta Öğretim kız öğrenci yurdu İlçe Müftülüğünün kullanımına tahsis edildi.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturma kapsamında kapatılarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen Özel Adilbey Orta Öğretim kız öğrenci yurdu İlçe Müftülüğünün kullanımına tahsis edildi.İlçede uzun yıllardır Yeni Mahalle Cerrahlar Sokak'ta faaliyetini sürdüren Özel Adilbey Orta Öğretim kız öğrenci yurdu 15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL kapsamında başlatılan soruşturma ile kapatılmıştı. Ardından Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen 4 katlı ve yaklaşık 220 metrekare büyüklüğündeki yurdun İlçe Müftülüğünün kullanımına tahsis edildiği kaydedildi. Binada gerekli düzenlemelerin tamamlanmasının ardından Soğukpınar Yatılı Erkek Hafız Kur'an kursu öğrencilerinin bu binada eğitim öğretime devam edecekleri belirtildi.