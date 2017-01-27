27.01.2017 15:11:21

Bozüyük'te yoğun kar yağışı ilçeyi etkisi altına aldı

Bozüyük Belediyesi Karla Müdahale Ekipleri dün gece saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle yol açma ve tuzlama çalışmaları yaparak yolların açık kalmasını sağladı.

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Bozüyük Belediyesi Karla Müdahale Ekipleri dün gece saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle yol açma ve tuzlama çalışmaları yaparak yolların açık kalmasını sağladı.Gece çalışmalarının ardından gündüz mesaisine ara vermeden devam eden ekipler 12'şer saatlik vardiyalar halinde 24 saat kesintisiz olarak çalışmalarını sürdürdü. Geniş araç filosu ile ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında öncelikli olarak 4 Eylül Mahallesi Devlet Hastanesi Acil Servisi girişi ve yol güzergâhı, Yeşilkent Mahallesi Devlet Hastanesi Yol Güzergâhı, İsmet İnönü Caddesi ve Atatürk Caddesi ile dolmuş güzergâhları, Yediler Mahallesi'nin yüksek kesimleri, Yeni TOKİ'ler mevkii, ana arterler ve sokaklarda yol açma, kar kürüme ve tuzlama çalışması yapılarak trafik akışı sağlandı.Diğer yandan sabahın erken saatlerinde kaldırım temizliğine de başlayan yaya ekipleri tarafından Saraycık Caddesi ile Ana Cadde üzerindeki kaldırımlarda karşılıklı olarak kar kürüme çalışması yapılarak temizlendi. Bozüyük Belediyesi yetkilileri tarafından kar ile mücadele ekiplerinin kesintisiz olarak vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için çalışmalarına devam edeceği belirtildi.