29.01.2017 10:02:13

Bozüyük'te trafik kazaları saniye saniye MOBESE kameralarına yansıdı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2016 yılında aşırı hız, dikkatsizlik ve kural hatası sonucu meydana gelen trafik kazaları, saniye saniye MOBESE kameralarına yansıdı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2016 yılında aşırı hız, dikkatsizlik ve kural hatası sonucu meydana gelen trafik kazaları, saniye saniye MOBESE kameralarına yansıdı.Görüntülerde ilk olarak, Bozüyük çevre yolu Kütahya kavşağında meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kaza yer alıyor. Bozüyük-Eskişehir-Kütahya yol ayrımında Kütahya istikametine dönüş yapmak isterken kavşağı kaçıran sürücünün karıştığı kazada emniyet kemeri takılı olmayan bir kişi araçtan yola savrularak feci şekilde can veriyor. Otomobildeki diğer iki kişi de kazadan yaralı olarak kurtuluyor.Diğer iki kazada eski sanayi kavşağında bulunan kontrolsüz kavşakta meydana gelen maddi hasarlı ve yaralamalı kazalar görülüyor. Hal kavşağında meydana gelen kazada yaya geçidinde duran otomobile arkadan gelen otomobil çarpıyor. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geliyor. Çevre yolunda meydana gelen kazada ise Bozüyük'ten Kütahya istikametine giden otomobil tren yolu üst geçidinden geçtiğinde aşırı hız ve buzlanma nedeniyle duramayarak yolun sağında park halinde bulunan otomobile çarpıyor.