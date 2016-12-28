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Bozüyük'te silikozis hastalarının mücadelesi sürüyor
28.12.2016 17:56:55

Bozüyük'te silikozis hastalarının mücadelesi sürüyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çalıştıkları bir seramik fabrikasında silikozis hastalığına yakalanarak fabrikaya karşı mücadelelerini sürdüren fabrika çalışanları 2.'inci istişare toplantısında bir araya geldiler.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çalıştıkları bir seramik fabrikasında silikozis hastalığına yakalanarak fabrikaya karşı mücadelelerini sürdüren fabrika çalışanları 2.'inci istişare toplantısında bir araya geldiler.

Toplantıya mağdur avukatları Gülseren Tekeş, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik, Tüketici Hakları Derneği Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, Yenidoğan Mahalle Muhtarı Kahri İnci ve silikozis mağduru fabrika çalışanları katıldı.

Mağdur çalışanlar adına bir açıklama yapan Mustafa Arslan, silikozis hastaları olarak yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Arslan, "Bu sene ikincisini düzenlediğimiz birlik ve beraberlik yemeğinde geçen seneye göre biraz daha fazlayız. Bu demek oluyor ki her sene bu meslek hastalığına yakalananların sayısı gittikçe artıyor. Bizler bu hastalığa yakalanmışız, en azından bizden sonrakiler bu hastalığa yakalanmasının mücadelesini vermekteyiz. Bizler hukuki olarak hakkımızı arıyoruz. Hukuki sorunlarımız hakkında avukatımız gerekli açıklamayı yapacaktır. Bizlere fabrikada altı ayda bir film çekiliyordu. Fakat bu filmlerin sonuçları hakkında hiçbir bilgi verilmiyordu. Herkes dışarıdan film çektirerek veya tomografi ile hastalığını öğrendi. Daha sonra Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesinden aldığı raporla öğrenmiş oldu. 2009 yılında kot kumla yasaklandı. Fakat bu hastalık sadece kot kumlada değil, maden ocaklarında, seramik sektöründe, diş protez sektöründe kısacası silika maddesinin kullanıldığı bütün iş yerlerinde görülmektedir. Amacımız bu işletmelerin düzenli bir şekilde denetlenmesi ve gerekli tedbirlerinin alınmasının sağlanmasıdır. Almayanlar hakkında yasal ceza işlemleri uygulanıp almalarını sağlamaktır. Bu hastalığa yakalananların yasal düzenlemelerle herhangi bir sağlık güvencesi olmayanların sağlık güvencelerine kavuşturulmalarıdır" diye belirtti.

"Bozüyük'te Meslek Hastalığı Hastanesi istiyoruz"

Mustafa aslan, Bilecik'in seramik sektörleri fazla olan bir bölge olduğunu anlatarak, "Bu nedenle Bozüyük'te bir meslek hastalığı hastanesi zaruri ihtiyaç haline gelmiştir. Bu sayede Ankara, İstanbul ve Zonguldak'ta bulunan meslek hastalıkları hastanelerine gitmeden buradan raporlarını alabileceklerdir. Ayrıca işverenler doktorlar ve hastaneler üzerindeki baskılarını kaldırıp doktorların verdiği kararlara müdahil olmamalıdır. Bu durum hem hastaya hem de doktora zarar vermektedir. Sayın Milletvekilimiz Yaşar Tüzün'ün vermiş olduğu gensoru önergesi ve Çimse İş Genel Kurulunda yapmış olduğu konuşma bizleri haliyle ümitlendirmiştir. Bu yapılan konuşmaların burada kalmaması derhal yasal düzenlemelerle faaliyete geçirilmesi gerekmektedir. Oluşturulacak komisyon ile bütün iş yerleri rutin bir şekilde denetlenmelidir. Bozüyük'te bulunan BİEN seramik siloları derhal kapatılmalı, ortama toz yayılması önlenmelidir. Yılda bir kez de olsa seminer düzenlenip meslek hastalığı konusunda insanlar bilinçlendirilmelidir" dedi.

Ardından konuşan mağdur avukatları Gülseren Tekeş, milletvekilleri ve belediye başkanından talepleri olduğunu söyledi. Bozüyük'te rehabilite iş merkezlerinin kurulması, meslek hastalığı hastanesinin kurulması gerektiğini kaydeden Tekeş, SGK'da silikozis mağduru çalışanlarının işlemlerinin çok uzun zaman aldığını ve konuyla ilgili olarak milletvekillerinden destek istedi.

"Bozüyük'teki bu dayanışmamız her yerde örnek olarak gösteriliyor"

Gülseren Tekeş, "Seramik fabrikalarındaki ilgili sorumluların sizlerin meslek hastalığına yakalanmanız nedeniyle yargılanacaklarını öğrendik. Arkadaşlarımız her defasında fabrikaların kapatılmasını değil hastalıkla ilgili olarak önlem alınması ve daha sağlıklı bir ortamda çalışmak istediklerini ifade ettiler. Diğer illerde yapılan seminerlerde Bozüyük'teki bu dayanışmamız örnek olarak gösteriliyor. Bu da gösteriyor ki sizinle birlikte diğer seramik işçileri de bilinçleniyor. Bu yaşananlar aynı zamanda diğer illerdeki işçiler içinde umut vaat ediyor. Sizlerin sayesinde onlarında bilgisi artıyor ve haklarını aramaya başladılar. Tüm meslek hastası çalışanlarımız adına milletvekillerimiz ve belediye başkanımızdan taleplerimiz var. Rehabilite iş merkezlerinin kurulmasını istiyoruz. Yaşı genç olup da bu hastalığa yakalanan işçi arkadaşlarımız diğer yaşı ve günü gelmiş arkadaşlarımızın yararlandığın emeklilik hakkından faydalanamıyor. Hastalıklarından dolayı da raporları ön plana çıktığından başka işte çalışamayarak maddi anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Rehabilite iş merkezlerinin bu sıkıntıları ortadan kaldıracağını düşünüyoruz. Seramik fabrikalarının ağırlıkta olduğu bu bölgede meslek hastalığı hastanesi kurulabilir. Ayrıca SGK işlemleri çok uzun sürüyor ve zaten mağdur olan çalışanlarımız bu işlemlerin uzamasıyla daha fazla mağdur oluyor. Bu konuda SGK'da özel bir ekip kurulup başvuru yapıldığında sonlanıncaya kadar işin takibi gerçekleştirilebilir. Bu ihtiyaçlarımız ile ilgili olarak birlik ve beraberliğimizi bozmadan bir dernek veya komite oluşturulması konusunda çalışma yapmanızı istiyorum. Davalarımız çok iyi ilerliyor, olumlu gelişmeler alacağımıza inanıyorum. Ancak bundan sonra neler yapabiliriz? Diyerek çalışmalar yapmamız gerekiyor" dedi.

Konuşmaların ardından Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik, Tüketici Hakları Derneği Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, Yenidoğan Mahalle Muhtarı Kahri İnci'nin bu konudaki görüşleri alınarak karşılıklı istişare edildi.
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