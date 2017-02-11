11.02.2017 14:35:37

Bozüyük'te otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Sinan D. (26) idaresindeki 11 DB 551 plakalı otomobil ile Hüseyin A. (29) idaresindeki 34 AHE 94 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücülerinden Hüseyin A. yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.