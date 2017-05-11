11.05.2017 16:31:39

Bozüyük'te otomobil bariyerlere çarptı, 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin bariyerlere çarpması sonucunda bir kişi yaralandı.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin bariyerlere çarpması sonucunda bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir-Bozüyük karayolunda meydana gelen kazada Nurcan P.(37) idaresindeki 11 DN 544 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.