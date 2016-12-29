29.12.2016 18:04:32

Bozüyük'te kar tatili uzadı

Bilecik'in Bozüyük ilçesi genelinde ilk ve orta dereceli okullardaki eğitim verilen bir günlük kar tatili uzadı.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesi genelinde ilk ve orta dereceli okullardaki eğitim verilen bir günlük kar tatili uzadı.Yoğun kar yağışının yaşandığı ilçede okullar 30 Kasım 2016 Cuma günü de tatil edildi. İlçede 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yapılan son değerlendirmeler sonrasında yarınki meteorolojik veriler de değerlendirilerek Vali Süleyman Elban ile görüşen Kaymakam Hasan Yaman, ilçe genelindeki tüm okulların Pazartesi gününe kadar tatil edildiği açıklandı.