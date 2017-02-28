28.02.2017 17:48:36

Bozüyük'te 'İş Kadınları ve İş Adamlarının Başarı Hikâyeleri' anlatılacak

Bozüyük'te Dünya Kadınlar Günü ve Girişimcilik Haftası nedeniyle 'İş Kadınlarının ve İş Adamlarının Başarı Hikâyeleri' konulu panel düzenlenecek.

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Bozüyük'te Dünya Kadınlar Günü ve Girişimcilik Haftası nedeniyle "İş Kadınlarının ve İş Adamlarının Başarı Hikâyeleri" konulu panel düzenlenecek.Bozüyük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kent Konseyi ve Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği'nin iş birliği ile düzenlenecek olan panel programı ile iş dünyasını topluma daha yakından tanıtmak ve öğrencilerin girişimciliğe özendirilmesi amaçlanıyor. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde yapılacak programın ilk gününde 6 Mart 2017 Pazartesi günü İş Kadınlarının Başarı Hikâyeleri anlatılacak. Saat 14:00'te başlayacak ve konuşmacı olarak iş kadınları Meryem Özen İncik ile Azize Yasemin Paşalıgil'in katılacağı panelin ardından programda Bilecik'in sevilen seslerinden Hilal Coşgun konseri yer alacak. Metristepe Kültür Merkezi'nde 7 Mart Salı günü saat 14:00'te başlayacak programın ikinci gününde ise İş Adamlarının Başarı Hikâyeleri anlatılacak. Konuşmacı olarak Nafi Güral ile Hakkı Aynur'un katılacağı panel, son bölümündeki Pınar Durmuş konseri ile sona erecek.