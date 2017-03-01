01.03.2017 18:01:23

Bozüyük'te hırsızlık şüphelileri yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere köyünde hırsızlık yapıldığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere köyünde hırsızlık yapıldığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri kıskıvrak yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Muratdere Köyü yakınlarında kısa bir süre önce kapatılan işyerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine vardıklarında 8 ayrı suçtan araması bulunan A.D.'yi suçüstü yakaladı. Araçla kaçmaya çalışan A.K.'yi ise yapılan takip sonrasında 5 kilometre ileride yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.D. mahkeme sonrasında tutuklanarak Bilecik M tipi cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.