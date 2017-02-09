09.02.2017 17:09:18

Bozüyük'te Ford Otosan çalışanlarının sorunları ele alındı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Kurtköylüler Derneği'nin ev sahipliğinde Ford Otosan çalışanları ile Türk Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir bir araya geldi. Toplantıda Ford Otosan çalışanlarının sorunları ele alındı.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Kurtköylüler Derneği'nin ev sahipliğinde Ford Otosan çalışanları ile Türk Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir bir araya geldi. Toplantıda Ford Otosan çalışanlarının sorunları ele alındı.İlk olarak dernek başkanı İbrahim Araba tarafından kısa bir konuşma yapılarak, dernek çalışmaları ve Kurtköy hakkında bilgi verildi. Ardından Türk Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir, 2017 yılı toplu sözleşmesi hakkında bilgiler verdi. Demir, kriz ortamının çalışanlara yansımasını anlattı. Çalışanların dinlenerek sorularının cevaplandırılmasıyla toplantı sona erdi.Toplantıya eski Ford Otosan çalışanı Bozüyük Belediye Başkan yardımcısı eski Ali Avcıoğlu, Türk Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir ve Otosan çalışanlarından Pazaryeri Dernek Başkanı Ali Şahinoğlu, dernek başkanı İbrahim Araba, Ford Otosan çalışanları ve dernek üyeleri katıldı.