07.02.2017 19:01:03

Bozüyük'te FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında bylock kullandığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında bylock kullandığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, daha önce meslekten ihraç edilen eski milli eğitim şube müdürü F.Ş'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonrasında gözaltına alındı. Diğer gözaltına alınanlar arasında milli eğitim, 2 müftülük ve sağlık çalışanlarının olduğu öğrenildi.