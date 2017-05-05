05.05.2017 17:42:51

Bozüyük'te Erzurum Bayburt Günleri başladı

Bozüyük Belediyesi ve Erzurum Bayburtlular Derneği (Erbayder) iş birliği ile düzenlenen 'Erzurum Bayburt Günleri' kermesi düzenlenen açılış töreninin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı.

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Bozüyük Belediyesi ve Erzurum Bayburtlular Derneği (Erbayder) iş birliği ile düzenlenen 'Erzurum Bayburt Günleri' kermesi düzenlenen açılış töreninin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı.Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kermesin açılış törenine, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Müftü Selami Bağcı, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu ve Hayrettin Eldemir, Belediye Meclis Üyeleri, Erbayder Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bektaş, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin ve AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Nizamettin Çam katıldı.AK Parti Bozüyük Belediye Meclis Üyesi Veysel Kılıç'ın organizasyonuyla gerçekleştirilen kermesin açılış kurdelesi hayır duaları edilerek kesildi. Açılışın ardından Başkan Bakıcı ve beraberindekiler kermeste yer alan stantları tek tek gezerek yöresel lezzetlerin tadına baktı. Stant görevlileri ile sohbet eden Başkan Bakıcı ve beraberindekiler, ürünler hakkında bilgi alarak görevlilere hayırlı işler ve kolaylıklar diledi. Yöresel müzikler eşliğinde yapılan açılışta Başkan Bakıcı ayrıca vatandaşlarla da görüşerek sohbet etti.13 Mayıs Cumartesi gününe kadar ziyarete açık olacak 'Erzurum Bayburt Günleri' kermesinde Erzurum ve Bayburt yörelerinin yanı sıra çeşitli yörelere ait yöresel ürünler de sergilenecek. Kermes boyunca ayrıca Ozan Reyhani, Zekai Dadaşcan, Selami Durmuş, Levent Kurubaş, Ayaz Toprak, Kıyam Kayaalp gibi yöresel müziğin önemli temsilcileri sahne alarak konser verecek.