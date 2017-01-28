28.01.2017 12:30:52

Bozüyük'te AK Parti danışmama toplantısı

AK Parti'nin ocak ayı ilçe danışma toplantısı Yeni Mahalle Konağı'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

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AK Parti'nin ocak ayı ilçe danışma toplantısı Yeni Mahalle Konağı'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.Gerçekleştirilen danışma toplantısına; Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, İl Genel Meclis Üyesi Nizamettin Çam, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, parti yönetim kurulu üyeleri ve partili vatandaşlar katılırken, toplantının gündemi Cumhurbaşkanlığı sistemiydi. Toplantıda ilk olarak konuşan Ak Parti Bozüyük İlçe Başkanı Mesut Çetin; Ankara'da ki yoğun çalışma programına rağmen ilçe danışma toplantısına katılmak için Bozüyük'e gelen Milletvekili Eldemir'e teşekkür ederek "Türkiye'nin geleceği için son derece önemli olan ve geçmişteki koalisyon hükümetleri dönemlerinde, yaşanan zorluklara son vermek için yapılan Cumhurbaşkanlığı Sistemi çalışmalarını biz AK Partiye gönül vermiş vatandaşlar olarak çevremize ve halkımıza çok iyi anlatmalıyız. Bizler geçmişteki o kara dönemleri görmüş insanlar olarak, bu sorunları çocuklarımızın yaşamaması için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.Başkan Mesut Çetin'nin konuşmalarının ardından Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, Dodurga için yapılan ve yapılacak çalışmaları partililer ile paylaştı. Selim Tuna'nın ardından konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, yaptığı sunumda planlanan projeleri, hükümet destekli projeleri anlattı ve "Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizin daha güzel bir yer olması için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen öncelikle sayın Bakanımız Nabi Avcı'ya ve Milletvekilimiz sayın Halil Eldemir'e teşekkür ediyorum" dedi. Milletvekili Eldemir'in Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili açıklamalarının son derece önemli olduğunu belirten Başkan Bakıcı sunumunun ardından sözü Milletvekili Eldemir'e bıraktı.Parti danışma toplantısında konuşan Milletvekili Eldemir ise; "AK Parti göreve geldiği günden itibaren, ülkede; kendinden önceki dönemlerde yok sayılmış, adeta halının altına itilmiş problemleri çözmek için çalışan bir parti olmuştur. AK Parti sorunları torunlara bırakan değil, çözen bir parti olmuştur" dedi.Geçmişte yaşanan koalisyon dönemlerinde ortaya çıkan problemlere değinen Eldemir "Bizler AK Parti hükümetinden önce, bir anayasa kitapçığı fırlatma olayı ile alt üst olan ekonomiler, bir ülke konsolosunun sözleri ile yeniden düzenlenen kanunlar gördük. İşte buna son vermek için, ülkede ki istikrarı ve güven ortamını sürdürmek için bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz" diyerek yeni sistemin önemini vurguladı.Konuşmasının ardından salondakiler tarafından uzun süre alkış alan Milletvekili Eldemir, ilçe danışma toplantısı sonunda partililerin sorularını yanıtladı.