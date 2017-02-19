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Bozüyük'te '15 Temmuz Kahramanlarımızla Beraberiz' söyleşisi
19.02.2017 13:04:53

Bozüyük'te '15 Temmuz Kahramanlarımızla Beraberiz' söyleşisi

Bozüyük Belediyesi tarafından 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak amacıyla düzenlenen ve 15 Temmuz Gazilerini Bozüyüklülerle buluşturan '15 Temmuz Kahramanlarımızla Beraberiz' adlı söyleşi programı yoğun ilgi gördü.

Bozüyük Belediyesi tarafından 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak amacıyla düzenlenen ve 15 Temmuz Gazilerini Bozüyüklülerle buluşturan "15 Temmuz Kahramanlarımızla Beraberiz" adlı söyleşi programı yoğun ilgi gördü.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde, ünlü Tv sunucusu ve yapımcısı Bekir Develi'nin moderatörlüğünde yapılan programa, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Alper Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin ve çok sayıda Bozüyüklü katıldı.

Program, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. 15 Temmuz Şehitleri ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. 15 Temmuz'u anlatan video filmi izlenmesinin ardından yapılan anlatımlarla o gecenin tekrar tekrar yaşandığı ve katılanların yoğun duygular içerisinde izlediği programın sunumunu yapan Bekir Develi, "Bir 15 Temmuz geçirdik, Rabbim tekrarını nasip etmesin inşallah. Hepimiz için, tüm millet için, benim çocuklarım için, sizlerin evlatları için ve dahi sizler için ne büyük bir travmaydı o. Ama Allah'a sonsuz hamdolsun ki alnımızın akıyla çıktık. Herkes yüreğini koydu bu davanın altına. Dimdik durduk, eğilmedik, bükülmedik" dedi.

Ardından Develi, 15 Temmuz gazileri Safiye Bayat, Metin Doğan, Orçun Şekercioğlu ve Mehmet Köse'yi sahneye davet etti. İlk olarak Boğaziçi Köprüsündeki grup arasında bulunan ve olaylar sırasında ayağından yaralanan Gazi Safiye Bayat söz alarak, "15 Temmuz bizim için; biz inananlar için Asra bedel bir lütuf gecesiydi. Sadece ve sadece inanan kalplerin orada bulunduğu, gazaya yürüdüğü Allah tarafından verilmiş bir geceydi. Saadet rüzgârıyla, ferasetiyle, cesaretiyle zalime keskin bakışıyla, bayrağımızdaki hilale adanmış bir zafer gecesiydi. 15 Temmuz'u anlat anlat, bitiremeyeceğim, bitirmeyeceğim de. Çünkü o gecenin benim için çok güzel anlamları var" dedi ve o gece yaşadıklarını, yaşadığı mucizeleri anlattı.

Ardından bir gecede tank kullanmayı öğrenen Gazi Mehmet Köse, tankın önüne yatan Gazi Metin Doğan ve darbe girişimine karşı sokağa çıkıp yaralanan Gazi Orçun Şekercioğlu, o gece yaşadıklarını dinleyenlerle paylaştı.

Programın sonunda konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da, 15 Temmuz gecesini anlamaları ve öğrenmeleri için bu programa özellikle çocukların ve gençlerin katılmasını istediklerini belirterek, o gece kendi yaşadıklarını anlattı. Başkan Bakıcı, "Biz Çanakkale ruhuyla yetişmiş bir toplumuz. O orada nasıl şehit verildiğini, kınalı kuzuların başına neden kına yakıldığını biz çok iyi biliyoruz. Annelerimiz babalarımız iman aşkını bizim gönlümüze yerleştirdi. O imanla, o aşkla o sevdayla, biz yollara çıktık. Olması gereken bu vatana bu toprağa bu bayrağa sahip çıkmaktı. Salalar okunduğunda buna kızanlarla karşılaştık. Maalesef bunları gördük ve yaşadık. Ama hiçbir zaman da geri adım atmadık. Biz bu gün burada bu konuşmayı yapıyorsak işte buradaki gazilerimizin ve şehitlerimiz sayesindedir. Her konuştuğumuzda duygulanıyoruz. Allah o günleri bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

Kaymakam Hasan Yaman ise, "15 Temmuz akşamı aziz milletimiz tarihin en karanlık, en ağır, en vahim olaylarından birini yaşadı. Fetö terör örgütü mensupları milli iradeye demokrasimize müdahale etmek istediler. Fakat bu müdahale aziz milletimizin inancıyla, imanıyla, kararlılığıyla, çelikten göğsüyle başarısızlığa uğratıldı. Fakat sonrasında da aziz milletimiz ve devletimiz üzerinde oynanan kirli oyunlar bitmedi. Dört bir yandan ismi FETÖ olsun, PKK olsun, DAEŞ olsun çeşitli saldırılar düzenleyerek kirli oyunlarını iç ve dış mihrakların destekleriyle sergilemeye devam ettiler. Ama bu gün bir kez da gördük ve anladık bizim burada nene Hatunlarımız var, Seyit Onbaşılarımız var. Tankın önüne yatan milletimiz, uçaklara kafa tutan milletimiz FETÖ'nün de DAEŞ'in de PKK'nın da Allah'ın izniyle kökünü kazır atar buna inanıyorum. Bu günler birlik ve beraberlik günleri" şeklinde konuştu.

Programın sonunda protokol üyeleri tarafından 15 Temmuz Gazilerine plaketleri takdim edilirken, tüm katılımcılara da 15 Temmuz hatıra paraları hediye edildi.
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